《月餘2起大車翻覆》西濱後龍段 將加強工區分流指引

一輛大貨車昨行經台六十一線擦撞護欄翻覆，經公路總局通知多輛吊車到場及警方交管疏導，於昨天早上六點半許才將大貨車排除，恢復通行。（民眾提供）

2022/05/15 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路總局正辦理台六十一線西濱快速公路苗栗縣後龍觀海大橋及西湖溪橋改建，採一側車道雙向通行、車道縮減；近一個多月來，卻發生兩起大車行經同一施工路段翻車事故，公路總局昨天開會檢討交維措施，將加強分流牌面與地名指引，也提醒用路人行經工區降速，以維自身、其他用路人及施工人員安全。

公總辦理改建工程 車道縮減

一輛載運衛生紙的大貨車，昨凌晨三點多行經台六十一線南下一○六．八八公里苗栗後龍赤土崎路段時，擦撞護欄翻覆，駕駛吳姓男子沒有受傷，經警方調查也無酒駕，但大貨車佔據該路段南下匯入側車道，僅剩內線車道可通行；經公路總局通知多輛吊車到場及警方交管疏導，於昨天早上六點半許才將大貨車排除，恢復通行。

大貨車昨凌晨擦撞護欄翻覆

而上個月六日深夜，一輛載運砂土的聯結車於南下一○六．九公里處也因擦撞分隔島後失控翻覆，並撞毀指示牌門架，造成駕駛蔡姓男子受傷送醫，大量土方和機油污染路面，清理費時，南下交通一度中斷七小時。

由於兩起大車事故地點，都位於公總辦理改善工程的工區交維路段內，公路總局第二區養護工程處苗栗工務段與西濱公路北區臨時工程處第四工務段昨開會檢討，將加強分流牌面與地名指引，提高用路人行車安心感。

工區路段速限降 行經請減速

第四工務段也提醒，工區因交維調撥車道，主線車道速限為五十公里，較非工區路段主線速限八十公里低，也請用路人行經工區降速，以維自身、其他用路人及施工人員安全。

公路總局辦理後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程路段，於今年三月廿一日至明年九月卅日進行第一階段施工， 封閉北上車道一○四到一○七公里，南來北往改利用南下車道通行，因而縮減車道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法