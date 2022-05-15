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    首頁　>　苗栗縣

    照護學齡前兒童 苗醫設綠色通道

    2022/05/15 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣昨新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診六百四十九人，其中十二歲以下兒童有六十九人、佔十．六四％。縣府除鼓勵兒童接種疫苗，也與衛生福利部苗栗醫院合作，即日起開設提供縣內六歲以下學齡前的兒童防疫急門診。

    苗縣昨新增確診者，為男性三百零三人、女性三百四十六人，年齡一歲以下至九十二歲，其中十二歲以下兒童有六十九人、佔十．六四％。

    縣長徐耀昌表示，隨著確診人數增加，兒童染疫情況將越來越多，縣內六至十二歲兒童莫德納疫苗已開打，已有逾三千人接種，施打率十一％；除校園集體施打，縣內有十家醫院、卅六家診所及十八鄉鎮市衛生所共六十四家合約院所受理服務，請盡早接種疫苗，預防中重症發生。

    另外，縣府為提供六歲以下學齡前兒童優先照顧，避免過多就診者排擠兒童的待診時間，協調衛生福利部苗栗醫院即日起開設學齡前兒童「就醫綠色通道」，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供相關評估、採檢與診療服務。有發燒及咳嗽等相關症狀請至急診發燒篩檢站 ；無相關症狀則可至兒科門診 ，如有疑問可洽037-261920，苗栗醫院。

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