白沙屯媽祖進香5/20起駕 交管出爐

白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，廿日凌晨出發，廿七日回宮。（資料照，記者蔡政珉攝）

2022/05/12 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，將於廿日凌晨出發，廿七日回宮，已超過八萬人報名追隨，苗栗縣警局昨公布相關的交通疏導管制措施，請民眾配合。

27日回宮 超過8萬人報名追隨

管制時間為十九日上午八點至晚間十點，封閉通霄鎮台一線一二三．五公里至一二七．四公里南下車道，北上實施調撥車道。十九日晚間十點至廿日早上六點，封閉台一線一二三．五公里至一二七．四公里南、北雙向車道；再視現場車流狀況彈性管制封閉台六十一線白沙屯南向出口匝道及新埔南、北向出口匝道。

廿日凌晨一點至六點，封閉台一線一二七．四公里至一三二公里南下車道，台一線北上車輛經由新埔聯絡道往台六十一線北上；該時段也封閉台六十一線新埔南、北向出口匝道。

另外，廿日早上六點至下午三點，機動管制通霄鎮台一線一三二公里至苑裡鎮台一線與苗四十七之一線口南下車道；而十九日早上八點至二十日中午十二點，將視現場車流狀況彈性管制封閉台六十一線赤土崎、白沙屯及新埔南、北向出口匝道。

白沙屯媽祖婆回鑾時，廿六日機動分段管制苑裡鎮台一線與苗四十七之一線口至通霄鎮台一線一三二公里北上車道；其中廿六日凌晨四點至中午十二點，苑裡鎮台一線一三九公里至苑裡鎮台一線一三八公里、通霄鎮台一線一三一．六公里至一三○公里北上車道封閉，南下車道實施調撥。

廿七日凌晨零點至晚間八點，台一線一三一．六公里至一二三．五里南北車道封閉，南、北車輛均改道行駛台六十一線通灣聯絡道。

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