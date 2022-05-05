10億打造 苗栗火車頭園區招商

行政院客委會投入十億元打造「苗栗火車頭園區」，台鐵局昨起全案上網招商。圖為園區內願景館。（記者彭健禮攝）

2022/05/05 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕行政院客委會投入十億元打造「苗栗火車頭園區」，第一階段願景館、地方文創小舖、微型聚落等設施將於十二月完成點交，第二階段轉車台大廳、記憶通廊、列車展示館等設施預計明年十二月完工點交；台鐵局於昨起全案上網招商。苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫樂觀其成，期盼園區名符其實成為帶動苗栗整體觀光的火車頭。

台鐵局推動園區ROT案 盼帶動觀光

「苗栗火車頭園區」第一階段的願景館已於今年初揭牌試營運，有「台鐵文物展示區」、「功維敘隧道」、「台鐵員工工作型態」、「御召列車」四大亮點，並透過AR、VR等科技介紹，讓民眾了解苗栗的鐵道發展史。第一階段的地方文創小舖、微型聚落等設施將於十二月完成點交；第二階段轉車台大廳、記憶通廊、列車展示館等設施，預計明年十二月完工點交。

台鐵局依促進民間參與公共建設法，推動園區ROT（整建、營運、移轉），昨起上網公告苗栗火車頭園區整建營運移轉案招商文件，於六月十七日截止收件。

位火車站南側 苗栗市核心區域

台鐵局表示，苗栗火車頭園區位於苗栗火車站南側，是苗栗市行政、商業、交通等核心區域，希望引進民間機構的經營創意構想、決策能力、效率及資金，以火車頭為主軸的鐵道客家文化園區，串連既有珍貴鐵道車輛、投煤體驗等方式，推廣為國際水準之火車頭園區，打造兼具傳統與創新鐵道旅遊路線，成為苗栗地區觀光旅遊門戶及亮點，帶動產業、經濟、文教發展。

林彥甫表示，火車頭園區具國際級規格，毗鄰苗栗火車站，不僅是門面，也是特色亮點。遊客搭火車來園區，只要騎YouBike就可以順遊熱門景點貓裏山公園功維敘隧道，此外也能透過火車「跳島遊」三義鐵路舊山線等，讓苗栗觀光再加分。

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