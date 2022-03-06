OMC世界盃線上美髮賽 育達科大郭家彤奪金

育達科大時尚造型設計系學生郭家彤（右二）、許詩雅（左二）分別獲世界盃線上錦標賽青年組新娘髮型金、銀牌，校長黃榮鵬（中）及師長都與有榮焉。（育達科大提供）

2022/03/06 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕私立育達科技大學時尚造型設計系學生郭家彤、許詩雅，參加全球最大、美髮世界組織（OMC）舉辦的美容美髮世界盃線上錦標賽，分別榮獲青年組新娘髮型金牌、銀牌，為台灣髮藝界及育達科大爭光。

獲金牌的郭家彤於就讀桃園育達高中時就對美髮很有興趣，因育達科大時尚系師資有美髮大師楊昌鎮，因而選讀育達科大；她不斷從「學中做、做中學」來提升自我，也在課餘及寒暑假由系上老師義務指導，考取勞動部女子美髮乙級、男子理髮乙級、美容乙級三張國家證照。

常練習到凌晨 許詩雅獲銀牌

獲銀牌的許詩雅說，為比賽常練習到凌晨才休息，感謝學校給予最大的教學資源協助，尤其楊昌鎮老師寒暑假每天從台北到育達科大指導，讓她能在興趣上堅持及奮鬥，能得獎除了感動，也感到驕傲。

系主任鄭寶寧表示，OMC是全球最大的美容美髮競賽，有許多歐、美、日、韓職業選手參賽；受疫情影響，去年十一月改為線上舉行，仍有超過四十個國家、二千名選手參賽。也因首次改為上傳製作過程與作品的線上競賽，許多作品都是在攝影棚專業拍攝，是目前一般時尚系學生個人很難獨立完成的，也凸顯跨領域學習的重要。學校近年也全力推動跨領域學分學程，讓學生培養第二專長，擁有跨域職場的實力。

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