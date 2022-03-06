後龍北勢溪堤防 將建置太陽能板

苗栗縣政府規劃將後龍鎮高鐵苗栗特區內的北勢溪親水廊道，標租建置太陽能光電設施。（記者彭健禮攝）

2022/03/06 05:30

居民憂光線折射侵擾、破壞親水廊道景觀 苗縣府：將開說明會

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府配合中央推行綠能政策，將後龍鎮高鐵苗栗特區內的北勢溪親水廊道，標租建置太陽能光電設施；不過，該處環境優美，是休閒散步好去處，地方憂心架設太陽能後恐破壞景觀，一旁住戶也有受太陽能板光線折射侵擾之虞。縣府水利處表示，會召開地方說明會，讓鄉親反映問題，並協調達成共識。

近來，不少後龍鄉親在英才書院後方的北勢溪親水廊道上發現，地面拉設有工程標界的紅線繩，有民眾被紅線繩絆腳踉蹌，經了解得知縣府要在該處施設太陽能光電設施，地方納悶「要怎麼施設？」也憂心架設太陽能板後，恐破壞當地景觀，一旁住戶也可能受太陽能板光線折射侵擾。

高架棚頂施設 不影響通行

水利處水利科表示，「後龍鎮北勢溪建置太陽能光電發電系統計畫」範圍為客家圓樓到英才書院間的北勢溪親水廊道堤防道路，長度約一．五公里，以堤防道路約三公尺寬計算，面積約四千五百平方公尺，採高架棚頂施設，不會影響堤防道路通行。

得標廠商3月底提送規劃案

水利科說，該計畫招商案，預估縣府每年有卅萬到五十萬元回饋金，已評選出得標廠商，得標廠商正規劃興辦開發計畫，預計三月底提送縣府初步規劃方案。

水利處將進行初步審核，預計五月會召開地方說明會，若民眾有問題都可提出，會納入計畫調整考量，協調達成共識，最後仍要送經濟部能源局核定。

北勢溪親水廊道是縣府於開發高鐵苗栗特區的時候，與客家圓樓、英才書院一併興建，二○一四年啟用，全長為二．六公里，沿途植栽美化，環境舒適宜人，是地方休閒運動的好去處。

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