僅剩197生 育民工家8月起停招

苗栗縣育民工業家事職業學校將於一一一學年度停止招收新生。（記者彭健禮攝）

2022/03/04 05:30

創校超過半世紀 規劃轉型養生村 校方︰會保障學生、教職員權益

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立苗栗縣育民工業家事職業學校，創校超過半世紀，曾培育出世界第一的鈑金雙冠軍馬祥原，但受少子化影響，目前學生數不到二百人，已獲教育部核定於一一一學年度起停招。校方昨表示，會保障學生、教職員權益，董事會規劃未來轉型為養生村。

曾培育世界第一的鈑金雙冠軍

育民工家創辦於一九六九年，全盛時期學生人數高達上千人，是技職人才的搖籃。其中，一九九九年從汽修科畢業的馬祥原，技優保送台灣師範大學工業教育學系車輛技術組；二○○○年榮獲全國技能大賽汽車鈑金冠軍、二○○一年參加「國際技能競賽」汽車鈑金拿下個人及團體雙金，為傑出校友。

不過，受到少子化影響，學生人數逐年減少，目前全校僅剩一百九十七名學生，學校董事會於去年八月改組後，新董事會決議於一一一學年度起停招，去年十一月提報教育部申請，已獲教育部核定。

校長賀思安表示，學校已確定於一一一學年度起，也就是今年八月起停招，但校方仍會保障一百九十七名學生的受教權益，會讓目前一年級的學生完成三年高職學業畢業，也已與學生及家長充分說明。

賀思安指出，學校現有廿九名教職員，屆齡者給予辦理退休，因董事會規劃未來轉型為養生村，董事會也尊重教職員意願，希望能夠留下來，同時在養生村正式營運前，會成立社福基金會，讓留下的教職員於過渡期間也有工作。

因近年來，育民工家與苗栗縣內國中合作技藝課程，育民校棒隊去年還打入全國高中棒球聯賽木棒組十六強。未來，苗栗縣國中合作技藝課程及縣內基層棒球三級制的機制也恐將中斷；對此，縣府教育處表示，已積極接洽縣內高中職接續。

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