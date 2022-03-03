苗栗頭屋跌破1萬人 下屆鄉代恐少4席

2022/03/03 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府統計二月底縣內各鄉鎮市人口數，頭屋鄉九千九百八十七人，跌破一萬人；縣府民政處表示，依地方制度法規定，若鄉內人口在五月計算基準點前，無法回升超過一萬人，下屆鄉民代表選舉席次將由十一席減為七席，鄉公所組織編制也將縮減。

民政處表示，依地方制度法規定，人口超過一千人至一萬人的鄉鎮，代表會最多七席；頭屋鄉現有十一席代表，若人口到五月的基準點仍無法回升超過一萬人，年底鄉民代表選舉，將減少四席。

南庄人口也跌 鄉代將縮減為7席

另，民政處指出，南庄鄉於四年前在基準點時，仍有超過一萬人，本屆鄉民代表選十一席，但鄉內人口於今年二月底，為九千二百七十四人，已低於一萬人不少，下屆勢必將縮減為七席。

頭屋鄉長徐鑫榮表示，有縣市或鄉鎮會提供優惠福利措施或生育津貼吸引人口設籍，但他認為效益有限且鄉內沒有財源可比照，期盼從提升鄉內生活、居住環境等建設，讓人口自然增長回流。至於公所組織編制縮減，徐鑫榮說，可以有二到三年緩衝期，過去鄉公所就曾將觀光課、農業課併為觀農課，未來調整也會視業務需求彈性規劃，並取得地方共識。

南庄鄉長羅春蓮表示，公所組織調整已送銓敘部核備，並於今年一月十六日起，財政課與行政室合併為財行課。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法