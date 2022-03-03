打球不怕下雨了 苗市將蓋風雨球場

苗栗市貓裏山公園風雨球場設計圖。（記者彭健禮翻攝）

2022/03/03 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市貓裏山公園是市民健身休憩主要去處，近年來公園下方的功維敘隧道更是吸引遊客造訪。苗栗市公所向客委會爭取到二千二百五十萬元經費，將把公園內的露天籃球場改建為大型風雨球場，設計圖出爐，造型流線美觀，已上網辦理發包，預計今年底前完工。

貓裏山公園 露天籃球場改建

苗栗市長邱鎮軍表示，貓裏山公園露天籃球場早在一九八四年啟用，供喜愛籃球運動的民眾、學生練習，每年七、八月市公所及縣府也都在此場地辦理「三對三」籃球賽，但球場使用迄今卅多年，因是露天球場，長期風吹日曬雨淋，歷經多次修補，地方反映盼能改為風雨球場。

設計圖出爐 造型流線美觀

市公所順應民意，向客委會爭取興建有風雨頂蓋及燈光照明的綜合休閒廣場，整座風雨球場計畫獲補助二千二百五十萬元、市公所自籌二百五十萬元。不過，因當地為保安林地，若球場要「加蓋」，需要建築執照，公所近期辦理地目變更完成，全案已上網辦理發包中。

客委會補助2250萬 年底前完工

邱鎮軍說，貓裏山公園風雨球場預計年底前完工，此外，功維敘隧道南口的滾輪式溜滑梯，也由縣府水利處設計規劃中，盼完工後，結合當地獨角仙生態區，讓貓裏山公園成為苗栗市一處適合各年齡層活動的後花園。

貓裏山公園是苗栗市重要的休閒場域，位於苗栗市大同、新英里及功維敘隧道南端，是座天然的都會森林公園，園內有羅福星紀念碑、丘滄海紀念碑、苗栗縣童子軍營地、三級古蹟賴氏節孝坊及日治時期神社改建成的苗栗忠烈祠；公園內還有苗栗市老人文康中心、籃球場、烤肉區等設施。

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