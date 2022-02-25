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    貓裏花季 八甲茶區魯冰花開

    苗縣長徐耀昌等人昨出席「貓裏花季旅遊趣」揭幕式，歡迎民眾遊貓裏休閒農業區。（記者彭健禮攝）

    苗縣長徐耀昌等人昨出席「貓裏花季旅遊趣」揭幕式，歡迎民眾遊貓裏休閒農業區。（記者彭健禮攝）

    2022/02/25 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市八甲茶區的魯冰花開了！苗栗市農會昨天結合苗縣府、市公所及水土保持局等單位推出「貓裏花季旅遊趣」，安排自行車巡禮等活動，宣告今年魯冰花季登場，因八甲茶區及周邊新英、南勢里一帶去年成為縣內第十一個休閒農業區，貓裏休閒農業區也是全縣最大，地方期盼能推動成為苗栗市的後花園，藉產業、旅遊共創商機。

    苗市農會在農委會、縣府協助下，在八甲茶區推動茶園復耕，近年已逐漸打響貓裏紅茶知名度，水保局台中分局也連續多年與農會、茶改場跨領域合作，在國立聯合大學八甲校區旁的「苗栗市茶文化園區」種植魯冰花作為綠肥，每年初春魯冰花盛開一片黃金花海，成為季節限定美景。

    縣長徐耀昌、市長邱鎮軍及農會理事長賴桂煖、總幹事謝錦明、水保局台中分局長邱啟芳、聯大校長李偉賢等人，昨出席「貓裏花季旅遊趣」揭幕式，宣布魯冰花季登場，歡迎民眾遊貓裏休閒農業區。

    邱鎮軍指出，貓裏休閒農業區廣達近六百公頃，以「茶薌鐵道」為發展願景，有茶產業、特色藥草產業，還有深具特色的功維敘鐵道文化，都是未來行銷主軸，希望讓遊客細細品味「八甲茶韻心貓裏、鐵道花香新體驗」的獨特風情。

    苗栗市聯合大學八甲校區旁的「苗栗市茶文化園區」魯冰花開，為季節限定美景。（記者彭健禮攝）

    苗栗市聯合大學八甲校區旁的「苗栗市茶文化園區」魯冰花開，為季節限定美景。（記者彭健禮攝）

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