後龍擬蓋禽畜化製廠 居民強烈反對

說明會上，地方認為將嚴重影響生活環境品質，紛紛表達堅決反對之意。（記者彭健禮攝）

2021/12/26 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府獲農委會補助，擬於後龍鎮苗栗縣樹木銀行附近農牧用地，新建畜牧循環資源利用中心，解決禽畜糞、死廢畜禽及其他農業廢棄物去化問題，昨召開說明會。地方認為將嚴重影響生活環境品質，紛紛表達堅決反對之意；縣府農業處副處長陳樹義表示，全案會依民眾意見反映給農委會，全案未能獲得地方支持，將無法繼續推動設置。

說明會昨在後龍鎮龍坑里活動中心召開，由陳樹義主持，副議長李文斌、縣議員林寶珠、劉順松及後龍鎮長朱秋隆與地方居民出席，聽取規畫單位簡報。

縣府︰地方不支持將無法設置

但李文斌表示，不講別的，單是禽畜糞、死廢畜禽的臭味，一旦北風起，全後龍鎮皆受影響，他堅持反對在後龍興建，要求改選於其他偏僻地區。林寶珠也說，明明就是化製廠，卻避重就輕說是畜牧循環資源利用中心，此案於多年前也曾提出，她早已表達堅決反對立場，若真要建在後龍，也會抗爭到底。

劉順松則指，計畫報告提到可利用去化後物質做成肥料，但死廢畜禽難保不會帶有病菌或病毒，以此製成的肥料安全堪慮。朱秋隆也表示，全縣禽畜糞量最多的是通霄鎮，質疑為何要設在後龍？也強調堅決反對。

對於地方一片反彈，陳樹義表示，說明會就是聽取地方意見，縣府會將意見反映給農委會，全案未能獲支持，將無法繼續推動設置。

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