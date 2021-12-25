苗市耶誕「飄雪」 今晚演唱會摸好獎

苗栗市民廣場光環境飄雪秀。（記者彭健禮攝）

2021/12/25 05:30

〔記者張勳騰、彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府二十四、二十五日在縣府前廣場舉辦「耶誕貓裏‧菁彩降臨活動」，苗栗市公所則在市民廣場打造浪漫歐式耶誕主燈區，昨晚同步舉辦點燈儀式，由苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等人為揭開耶誕活動序幕，苗縣府精心籌劃菁市集、音樂會、光雕秀等，苗栗市公所則推出人工造雪，邀鄉親歡度銀色耶誕。

縣府廣場 光雕禮物盒很夢幻

今年苗縣府在廣場前規劃燈飾區及裝置藝術，以麋鹿、禮物盒點綴的八米高耶誕樹及耶誕光雕秀為主軸，並搭配繽紛幻影的貓裏禮物盒、夢幻造型的冰雪小火車及苗栗景點設計的喵屋打卡版，營造出熱鬧愉快的耶誕夜，吸引大批民眾拍照、打卡。

另外，全區的燈飾、光雕及造景，即日起至明年一月二日，照亮縣府廣場，陪伴民眾歡聚迎新年。今晚的耶誕晚會邀請知名歌手安心亞、邱振哲、翁立友與AKB48 Team TP等卡司輪番獻唱，還有摸彩助興，獎品有iPhone13手機等。相關訊息可上苗栗縣政府FB粉絲專頁「苗栗好青年—勞工及青年服務讚」。

市民廣場 晚上每整點會下雪

市公所在市民廣場打造八米高的浪漫歐式耶誕主燈並進行光環境佈置，昨晚點燈後，同步推出十五分鐘的飄雪秀，小雪花像柳絮般從舞台區輕輕地飄向觀眾，在浪漫的粉紅色光環境和彩色雪球裝飾下，市民廣場化身為夢幻場景，民眾興奮不已，驚呼連連，紛紛拍照記錄苗栗市降下的第一場雪。今天下午五點到晚間十點，每整點各有一場十分鐘人工造雪。

此外，後龍鎮公所今天將在成功路封街，下午兩點到晚上九點辦理美食饗宴，晚上七點到九點半在維真國中操場舉辦演唱會，邀台語金曲歌王許富凱、文慧如、閻奕格、李友廷等歌手表演，動力火車熱唱一個小時壓軸。

苗栗縣府廣場耶誕光雕好打卡。（記者張勳騰攝）

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