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    首頁　>　苗栗縣

    就職7週年 徐耀昌：招商破兆元

    苗栗縣長徐耀昌（右）就職七週年報告施政成果。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長徐耀昌（右）就職七週年報告施政成果。（記者張勳騰攝）

    2021/12/24 05:30

    創造超過3.6萬個就業機會 將努力推動五楊高架延伸銅鑼科

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌就職七週年，昨天向鄉親報告施政成果，並表揚縣內社會傑出人士；徐耀昌指出，他上任後積極招商引資，總投資金額已達一兆八十八億元，創造超過三萬六千個就業機會，未來，苗縣府團隊將推動五楊高架道路延伸至銅鑼科學園區等重大建設，為縣政發展注入更多動能，讓苗栗變得更不一樣。

    徐耀昌向鄉親施政報告記者會昨在苗縣府第一辦公大樓大廳舉行，各局處規劃縣政成果展，國民黨秘書長黃健庭、立委徐志榮、縣議長鍾東錦、副議長李文斌及二十多位縣議員、鄉鎮市長及金融機構、工商企業、機關、勞工、觀光團體代表等人，到場見證施政成果，並頒獎表揚三十六位社會傑出貢獻人士或企業。

    徐耀昌說明施政成果時，細數七年來在交通道路建設、文化觀光、醫療、社會福利等政績，徐耀昌指出，截至目前，苗栗縣招商金額高達一兆八十八億元，創造超過三萬六千個工作機會，感謝各企業與廠商持續加碼投資苗栗，擴建廠房，相信下一個兆元目標指日可待。

    徐耀昌強調，縣府團隊將持續推動「五楊高架道路延伸至銅鑼科學園區」、增設造橋交流道、頭份第二交流道；進行頭份市戶政事務所、縣立總圖書館改建，以及警察局辦公廳舍原地重建；打造明德水庫自行車專用道、明德水庫重點景區遊憩廊帶，並推動三義舊山線鐵道自行車延伸至台中等重大建設，以鄉親的幸福為施政目標，在逆境中創造苗栗價值。

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