後龍週六封街 逛市集聽演唱會

2021/12/22 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所考量觀光產業及地方經濟受武漢肺炎疫情衝擊，為了振興地方經濟與觀光，將於二十五日下午兩點到九點，在成功路封街舉辦「小鎮美食市集」，晚間還邀請金曲台語歌王許富凱、動力火車、閻奕格等知名歌手演唱，共度耶誕。

後龍鎮長朱秋隆指出，「美食文創市集」，現場有農特產品區、打卡區、遊戲區和美食區，邀請大家來逛市集，吃美食、買名產。而「聖誕尚後．鎮耳欲龍」演唱會則於晚上七點在維真國中操場登場，邀請許富凱、文慧如、閻奕格與李友廷等歌手，而壓軸的動力火車更要熱唱一小時。

朱秋隆說，後龍鎮觀光資源豐富，廿五日來後龍，白天可以到好望角、過港舊隧道等臨海景點，或是到高鐵站周邊的客家圓樓、北勢溪親水廊道、英才書院漫步，中午到餐廳享用新鮮的海產料理，或是品嚐廟口小吃，下午就來美食市集逛街買名產，晚上聽演唱會，保證收穫滿行囊。

公所提醒參加民眾，演唱會為避免損及操場PU跑道，禁止穿著高跟鞋、溜冰鞋、娃娃車、電動車及各式運動代步車輛入場，防疫要求必須配戴口罩，演唱會場地內禁止飲食。美食文創市集設有專用飲食區，禁止試吃及邊走邊吃，入場必須配戴口罩。

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