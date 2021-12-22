為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    後龍週六封街 逛市集聽演唱會

    2021/12/22 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所考量觀光產業及地方經濟受武漢肺炎疫情衝擊，為了振興地方經濟與觀光，將於二十五日下午兩點到九點，在成功路封街舉辦「小鎮美食市集」，晚間還邀請金曲台語歌王許富凱、動力火車、閻奕格等知名歌手演唱，共度耶誕。

    後龍鎮長朱秋隆指出，「美食文創市集」，現場有農特產品區、打卡區、遊戲區和美食區，邀請大家來逛市集，吃美食、買名產。而「聖誕尚後．鎮耳欲龍」演唱會則於晚上七點在維真國中操場登場，邀請許富凱、文慧如、閻奕格與李友廷等歌手，而壓軸的動力火車更要熱唱一小時。

    朱秋隆說，後龍鎮觀光資源豐富，廿五日來後龍，白天可以到好望角、過港舊隧道等臨海景點，或是到高鐵站周邊的客家圓樓、北勢溪親水廊道、英才書院漫步，中午到餐廳享用新鮮的海產料理，或是品嚐廟口小吃，下午就來美食市集逛街買名產，晚上聽演唱會，保證收穫滿行囊。

    公所提醒參加民眾，演唱會為避免損及操場PU跑道，禁止穿著高跟鞋、溜冰鞋、娃娃車、電動車及各式運動代步車輛入場，防疫要求必須配戴口罩，演唱會場地內禁止飲食。美食文創市集設有專用飲食區，禁止試吃及邊走邊吃，入場必須配戴口罩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    苗栗縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播