建商捐公益空間 頭份社福及托嬰中心啟用

頭份社福及公設民營托嬰中心啟用，盼完善社會安全網與托育政策。（記者蔡政珉攝）

2021/12/21 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣府獲得勝華建設有限公司捐贈住宅大樓做為公益社福空間，並獲衛生福利部補助兩百八十萬元，於頭份市設立社會福利服務及公設民營托嬰中心，昨天熱鬧剪綵啟用。苗栗縣政府社會處指出，一樓設置頭份區社會福利服務中心，二樓設置頭份公設民營托嬰中心，也是全國第一案獎勵容積率捐做公共托育設施的創舉。

全國首案容積獎勵捐做公托設施

苗栗縣政府指出，頭份區社福及公設民營托嬰中心位在富強三街七十號，經衛福部前瞻計畫補助，配合轄內五大警勤區設置五區社會福利服務中心，之前已陸續設置通苑、苗栗、竹南、獅潭等四區社會福利服務中心。

照顧頭份、南庄、三灣弱勢家庭

苗縣府社會處強調，新啟用的頭份區社會福利服務及公設民營托嬰中心將服務頭份、南庄、三灣等三鄉鎮市脆弱家庭，就近照顧弱勢家庭，並依區域的需求辦理不同主題的團體及方案活動。

托嬰中心 核定收托22名嬰幼兒

至於托嬰中心，苗縣府社會處指出，營運模式採公私協力方式辦理，核定收托二十二名嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午七點三十分至下午五點三十分，每月收費一萬一千四百元（另可申請公共化托育費用補助，每月四千至一萬元）。凡設籍苗栗縣零至兩歲嬰幼兒，其父母或實際照顧者一方設籍於苗栗縣且符合收托資格者，均可報名登記，報名專線：037-680232。

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