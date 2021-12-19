苗縣公投 同意／不同意票數5︰3

2021/12/19 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全國性公民投票開票結果，苗栗縣投票率為卅七．四六％，於第十七案重啟核四、十八案禁止萊豬進口、十九案公投綁大選、廿案三接天然氣站遷離等四案，都是同意票多於不同意票，約為五比三，但有效同意票數對投票權人數比例僅有廿二、廿三％，也未達公投法「有效同意票達投票權人總額四分之一以上」的通過門檻。

投票率37.46％ 同意率23％左右

全縣四百八十個投票所開票結果，第十七案，同意十萬四千三百六十二票，不同意六萬五千四百九十六票，有效同意票數對投票權人數比廿二．七九％；第十八案，同意十萬六千五百一十二票，不同意六萬三千二百九十一票，有效同意票數對投票權人數比廿三．二六％。第十九案，同意十萬六千二百四十三票，不同意六萬三千七百一十二票，有效同意票數對投票權人數比廿三．二％；第廿案，同意十萬五千二百四十一票，不同意六萬四千五百九十五票，有效同意票數對投票權人數比廿二．九八％。

國民黨︰反映藍綠基本盤

公投前舉辦一百場宣講的國民黨苗栗縣黨部主委、縣議長鍾東錦表示，「已經盡了最大努力了，也尊重公投結果」，但相較民進黨挾執政優勢且傾全黨之力投入此次公投，國民黨還有努力空間。他認為，此次公投票數，呈現苗栗藍綠基本盤，下屆地方選舉，國民黨依舊會穩扎穩打，持續努力。

民進黨︰中間選民沒出來

民進黨縣黨部主委李貴富說，此次公投結果，顯示民進黨執政方向正確，獲民眾支持。他也認為，苗栗縣票數也是呈現縣內藍綠基本盤，但公投投票率低，中間選民沒有出來，下屆地方選舉，只要推出優秀人選，也大有可為。

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