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    首頁　>　苗栗縣

    百年老榕病了 打點滴醫治

    彭鈺明與志工們施行老幹新枝嫁接，並運用人類打點滴的方式，灌輸養分到形成層。（記者彭健禮攝）

    彭鈺明與志工們施行老幹新枝嫁接，並運用人類打點滴的方式，灌輸養分到形成層。（記者彭健禮攝）

    2021/10/17 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮福寧宮前方2株近百年榕樹，近年出現病況，廟方一度想砍除改植，但請示廟內供俸的王爺未獲允許。大愛協會護樹志工的「老樹醫生」彭鈺明獲廟方請託展開診察，利用填植及「打點滴」的方式，醫治老樹，預計明年春天，2株老榕可恢復繁茂。

    福寧宮前方左 、右兩側各有1株老榕樹，恰似福寧宮的左右護衛，樹蔭下更是居民遊憩之所，但去年起右榕逐漸枯黃，葉子掉光，生長情況日漸頹靡，左榕則出現樹幹內部遭蛀蝕腐朽情形。

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