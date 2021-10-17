苗縣測速「桿王」 11月起轉頭取締北向

台61線苗栗縣後龍路段97.55公里的固定式測速照相桿，將於11月1日起調整為執行北向測速取締，該路段速限80公里，請用路人注意。（苗栗縣警察局提供）

2021/10/17 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局在全縣建置有79支固定式測速桿，其中台61線西濱快速公路97.55公里後龍路段這支測速「桿王」，因應交通事故防範及防治石虎路殺，將於11月1日「轉頭」執行北向超速取締。警察局交通隊表示，該路段速限80公里，提醒用路人遵守，維護交通安全，也避免荷包失血。

位於台61線97.55公里處

台61線97.55公里後龍路段固定式測速桿，於前年6月啟用，當年就取締8453件躍升為全縣最多，去年取締7928件超速，蟬連全縣測速桿王；警察局交通隊統計，今年1到10月15日也已取締5357件，還是全縣最多。

交通隊表示， 台61線後龍路段97.55公里固定測速桿啟用後，迄今都是執行南向超速取締，但今年該路段北向曾發生死亡車禍，也發生石虎路殺，經與交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段會同相關單位會勘，決議改為執行北向超速取締，進行交通事故防範及防治石虎路殺。

速限80公里 原抓南向超速

交通隊分析，台61線寬敞筆直，但縣內速限依路段有90公里、80公里之別，97.55公里路段為下坡且速限為80公里，駕駛人如果沒有注意標誌，就很容易超速。

該處固定式測速桿設於中央分隔島，可南、北雙向測照取締，未來將視該路段交通狀況調整方向執法，設置時已依規定辦理公告，並在300到1000公尺前設置「前有測速照相」標誌。

交通隊指出，全縣固定式測速照相桿設置地點可以上苗栗縣警局網站查詢，包括經度、緯度、拍攝方向、速限及所在位置資料都有。

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