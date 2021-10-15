串聯銅鑼三義 苗縣台灣好行推「銅三線」

2021/10/15 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「台灣好行」苗栗南庄線，營運多年，方便遊客搭乘遊南庄，苗栗縣政府獲交通部觀光局補助，並與行政院客委會客發中心合作，推出縣內另一條路線「銅三線」，串聯銅鑼的台灣客家文化及三義慢城，文化觀光局表示，已上網公告徵求業者參與評選，目標於今年底前運行。

上網徵求業者參與評選

苗縣府文化觀光局表示，三義與南庄同為國際慢城，富含深厚的木雕藝術人文底蘊及舊山線鐵道文化魅力，已是國內知名景區，而位處銅鑼的客委會客發中心所屬台灣客家文化，擁有豐富的客家文化內涵與體驗設施，此外每逢銅鑼杭菊花季，也吸引大批人潮，「銅三線」極具看頭。

高鐵苗栗站為起點

「銅三線」的站點配置，苗縣府規劃從高鐵苗栗站為起點，終點站為三義西湖渡假村，沿途行經苗栗火車站西站、苗栗市南苗、國立聯合大學2校區、銅鑼火車站、客委會客發中心台灣客家文化館、銅鑼科學園區、三義火車站、三義木雕博物館，除了提供觀光遊客搭乘，也便利居民生活通勤、通學需求。

目標希望年底前運行

文化觀光局表示，目前該計畫已上網公告路權，徵求業者參加評選，縣府也向在地及新竹、台中業者邀約，目標拚今年底前運行。

受武漢肺炎疫情影響，台灣好行南庄線於5月暫停行駛，在8月1日恢復營運，文觀局表示，除搭乘時加強各項防疫措施，即日起至12月12日止凡搭乘該路線，憑1日券乘車證明即可參加抽獎活動，獎項有Switch遊戲主機及南庄超值套票等，活動期間內週五至週日及連續假期更加碼抽商圈購物金，獎金最高500元，當場可至商圈消費。

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