銅鑼4溪 11月起封溪5年

2021/10/12 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣新隆及盛隆村境內的新雞隆溪、八燕坑溪、麻園溪及九份溪魚類逐漸枯竭，銅鑼鄉代彭成果發起封溪護魚，苗栗縣政府農業處評估後，已公告自11月1日至2026年10月31日止封溪護魚5年，期間將禁止使用任何方式獵捕水產動植物，違者依漁業法開罰，確保當地河川生態永續。

鄉代彭成果指出，新隆及盛隆村境內的八燕坑溪、麻園溪及九份溪，為新雞隆溪的支流，3條匯流至新雞隆溪再流入後龍溪，去年他發現新雞隆溪域一帶有不少民眾前來垂釣，致魚源日漸枯竭。

他說，在今年4月在新隆及盛隆村民大會中，提出封溪護魚的構想，獲多數村民同意，並透過銅鑼鄉公所向苗栗縣政府農業處申請封溪，禁止民眾毒魚、網魚、捕魚及釣魚等有害河川生態行為。

彭成果表示，苗縣府農業處最近公告上述4條溪自11月1日起至2026年10月31日止封溪護魚5年，期間將禁止使用任何方式獵捕水產動植物，違者將依漁業法處3萬以上、15萬元以下罰款，若基於學術研究、教育目的，而有採捕水產動物之必要性，必須由主管機關核准。

身兼當地麻園溪守望相助隊長的彭成果說，該守望相助隊會加強各溪流巡守，初期將以勸導為主，盼大家一起來維護當地的河川生態。

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