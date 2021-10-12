苑裡130縣道 山路反射鏡滿布彈痕

山路反射鏡變標靶，民眾怒罔顧交通安全試槍。（記者蔡政珉攝）

2021/10/12 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮蕉埔里通往三義鄉的要道130縣道，近來有民眾發現提醒用路人注意路況用途的反射鏡滿是彈痕（見圖，記者蔡政珉攝），怒批山路反射鏡竟被當成標靶「試槍」，簡直罔顧其他用路人通行安全，希望警方徹查，揪出兇手。

涉毀損公物、公共危險罪嫌

轄區苗栗縣警察局通霄分局指出，除當地山腳派出所人員出動調查，也派出採證人員前往了解狀況。通霄警分局指出，研判彈痕應該是空氣槍造成，雖持有空氣槍通常為合法登記，但是瞄準反射鏡當標靶已經觸犯毀損公物以及影響公共通行安全觸犯公共危險罪，將會積極緝捕涉案者。

研判使用空氣槍 警積極追查

苗栗縣130縣道約11公里處苑裡鎮蕉埔里往三義鄉方向，近期3面反射鏡都出現類似狀況，其中一面反射鏡上彈痕超過10個，相當離譜。

民眾指出，苗栗縣130縣道苑裡鎮蕉埔里路段多沿山勢闢建，道路蜿蜒，有不少彎道，加上只有雙向單車道，不少用路人必須小心開車，並透過反射鏡了解對向是否有來車，但居然有人把山路反射鏡當標靶射了好幾面，讓人氣憤。

地方人士說，晚間因該路段路燈較少，且燈光較暗，若有人在附近隨意試槍，恐怕殃及將過的用路人，衍生危險。

民眾也說，130縣道蕉埔里路段不時發生電纜線被竊、一旁路樹被偷鋸斷等事件，加上現在又出現打反射鏡情況，希望警方加強防範。

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