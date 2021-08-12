為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    苗警智慧巡簽 1秒嗶好

    基層員警只要利用M-Police警用行動電腦或員警自身的手機，靠近巡邏點的晶片就可1秒簽到，省時、方便又環保。（記者彭健禮攝）

    基層員警只要利用M-Police警用行動電腦或員警自身的手機，靠近巡邏點的晶片就可1秒簽到，省時、方便又環保。（記者彭健禮攝）

    2021/08/12 05:30

    1年可省8萬4千張紙

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕警政工作科技化，苗栗縣警察局推動建置完成智慧巡簽管理系統，昨天啟用，基層員警只要利用M-Police警用行動電腦或員警自身的手機，靠近巡邏點的晶片就可1秒簽到，省時、方便又環保。

    傳統巡邏箱內，採用紙本簽章表單，但颳風怕被吹走、下雨也易被淋濕，且防疫期間，員警也憂心簽到表單上沾染病菌。苗栗縣警察局經協請內政部警政署資訊組的技術指導，於全縣5個警分局的1126個巡邏處點，全面改為智慧巡簽管理系統，經1個月試辦，昨天與5個警分局透過視訊連線，辦理啟用儀式。

    受邀出席的縣長徐耀昌表示，智慧巡簽管理系統的啟用，是苗栗縣邁入科技執法的重大里程碑，對苗栗縣治安之維護意義重大，也讓警察同仁能夠更加便利地執勤。

    縣警局表示，系統測試期間，廣收外勤員警反映問題及意見，做滾動式檢討與修正，且M-Police警用行動電腦或個人手機均可使用，只要「嗶！」一聲1秒感應完成，方便又機動，不怕風、不怕雨、不怕黑、不怕老花及近視，不論山上、海邊、平地都適用。

    縣警局行政科表示，以往的紙本巡邏簽章表，1年需耗費8萬4000張紙張，智慧巡簽管理系統上路後，不僅省時、方便又環保。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    苗栗縣今日熱門
    苗栗三義混凝土廠屋頂坍塌 煤灰飛散
    2021/08/05 05:30

    苗栗三義混凝土廠屋頂坍塌 煤灰飛散

    方便疫苗接種 苗縣設87個服務據點
    2021/08/05 05:30

    方便疫苗接種 苗縣設87個服務據點

    大湖尊梨節登場 歡迎民眾到大湖買好梨
    2021/08/05 13:44

    大湖尊梨節登場 歡迎民眾到大湖買好梨

    苗縣第5輪疫苗 6活動中心設大型接種站
    2021/08/05 14:34

    苗縣第5輪疫苗 6活動中心設大型接種站

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播