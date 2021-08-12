苗警智慧巡簽 1秒嗶好

基層員警只要利用M-Police警用行動電腦或員警自身的手機，靠近巡邏點的晶片就可1秒簽到，省時、方便又環保。（記者彭健禮攝）

2021/08/12 05:30

1年可省8萬4千張紙

〔記者彭健禮／苗栗報導〕警政工作科技化，苗栗縣警察局推動建置完成智慧巡簽管理系統，昨天啟用，基層員警只要利用M-Police警用行動電腦或員警自身的手機，靠近巡邏點的晶片就可1秒簽到，省時、方便又環保。

傳統巡邏箱內，採用紙本簽章表單，但颳風怕被吹走、下雨也易被淋濕，且防疫期間，員警也憂心簽到表單上沾染病菌。苗栗縣警察局經協請內政部警政署資訊組的技術指導，於全縣5個警分局的1126個巡邏處點，全面改為智慧巡簽管理系統，經1個月試辦，昨天與5個警分局透過視訊連線，辦理啟用儀式。

受邀出席的縣長徐耀昌表示，智慧巡簽管理系統的啟用，是苗栗縣邁入科技執法的重大里程碑，對苗栗縣治安之維護意義重大，也讓警察同仁能夠更加便利地執勤。

縣警局表示，系統測試期間，廣收外勤員警反映問題及意見，做滾動式檢討與修正，且M-Police警用行動電腦或個人手機均可使用，只要「嗶！」一聲1秒感應完成，方便又機動，不怕風、不怕雨、不怕黑、不怕老花及近視，不論山上、海邊、平地都適用。

縣警局行政科表示，以往的紙本巡邏簽章表，1年需耗費8萬4000張紙張，智慧巡簽管理系統上路後，不僅省時、方便又環保。

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