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    首頁　>　苗栗縣

    大湖土石流沖入垃圾場 3垃圾車受困

    土石流沖入垃圾場，大湖鄉垃圾車遭困。（胡娘妹提供）

    土石流沖入垃圾場，大湖鄉垃圾車遭困。（胡娘妹提供）

    2021/08/09 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣7日受到低壓與西南氣流影響，整日雨勢不斷，苗栗縣大湖鄉清潔隊垃圾場也受災。大湖鄉長胡娘妹說，因大量土石流沖入垃圾場，導致3輛垃圾車幾乎被淹沒，昨天也無法收垃圾，已設法將垃圾車拖出，盼今天能恢復正常清運。

    鄉長︰盼今恢復垃圾清運

    胡娘妹說，因連日大雨，加上前天下一整天的暴雨，垃圾場邊整片土石流瞬間沖入，3輛垃圾車幾乎滅頂而受困，鄉公所也全力清理土石流，希望今天能恢復垃圾清運。 另外，台3線大湖鄉新開村路段也出現大規模走山，水保局昨也趕緊派人前往會勘。胡娘妹說，由於地點緊鄰台3線，較為危險，已聯繫廠商積極搶通。

    而大湖鄉目前正出產高接梨，但山區不少道路因雨勢猛烈無法通行，為避免農損擴大，鄉公所也派員搶修，盼高接梨運輸不要再受阻。

    泰安鄉因大雨不斷，山區土石吸滿水分，造成鄉內不少道路坍方，其中，最重要的聯外道路苗62線與溫泉區的錦卦橋前方，因落石與泥流、樹木整片落下塞滿車道，無法通行，鄉公所已陸續搶通。

    泰安鄉長劉美蘭表示，山區可能會再下雨，呼籲民眾無重要事請勿外出，而鄉內仍有不少道路因雨勢受災，目前也積極搶通，民眾出入務必注意安全。

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