苗縣整備40場疫苗接種站 單日打2萬人

苗栗市昨天計有205人快篩，上午完成篩檢。（市公所提供）

2021/06/09 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）昨天新增16人確診，全縣累計324人確診，疫情嚴峻。縣長徐耀昌於疫情說明會表示，縣府已整備規劃全縣開設40場疫苗接種站，待中央撥補下來，單日最高可接種2萬人。

徐耀昌表示，苗縣府已與縣內醫師、護理師公會接洽，規劃全縣開設40場疫苗接種站，等待中央疫苗一到位，馬上開打。苗縣府衛生局說明，縣府規劃於衛生所、醫院、診所等16場，200人小型接種站12場，800人中型接種站3場，2000人大型接種站3場，與外展服務的機關、企業5場，共計40場，每日最高可接種2萬人。

昨增16確診 外籍移工佔9例

苗縣府指出，昨日16個確診案，男性14人、女性2人，其中外籍移工9人、本國籍7人，居住生活地區為竹南10人，造橋、頭份各2人，南庄、後龍各1人；其中11例無症狀，5例輕症，目前確診個案已收治隔離中。

縣府專戶募款 專用於防疫

對於苗縣府專戶募款，已獲TBC台灣寬頻通訊捐助500萬元，縣府強調，將公開透明徵信，並專款專用於採購居家檢疫、集中隔離等照護用品及防疫醫療設備，或幫助家境清寒確診者。

苗市快篩站 205人採檢陰性

另，苗栗市公所考量有市民在京元電子上班，加上苗栗市確診者案9865於採檢後趴趴走，與大千綜合醫院協調後，昨天開設快篩站，提供設籍在苗栗市的京元電員工家屬及同住者，與案9865住居大樓住戶、足跡所至黃昏市場攤商等相關人員快篩，昨天有205人完成篩檢，全數皆為陰性。竹南鎮頂埔里快篩站昨篩檢274人，也均為陰性。

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