京元移工足跡 多在竹南、頭份

針對京元電子確診外籍移工足跡，相關單位進行清消。（記者張勳騰攝）

2021/06/05 05:30

〔記者張勳騰、彭健禮／苗栗報導〕京元電子爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，昨天再增32例，累計達77例，疫情擴散，地方更是憂心。苗栗縣政府也公布確診外籍移工經常出入的足跡，主要在頭份市及竹南鎮，環保單位並進行清潔、消毒。

到餐飲店、超商、菲律賓商店

苗栗縣政府指出，確診外籍移工的足跡，主要有竹南鎮中華路APBar熱壓三明治廚房外帶三餐、竹南鎮中華路菲籍商店、全家京華店、甲一便當、7-11展宏門市及布洛互門市、竹南鎮粉圓之家QQ House、竹南鎮RJsupermart購物及竹南鎮科東五路旁科學園區公園、還有至麥當勞竹南鎮民權店外帶餐點，以及至麥當勞頭份鎮旗鑑專櫃店外帶餐點及頭份市餐德基外帶餐點，再來就是搭乘苗栗客運5801線，上述地點除科學園區公園，其餘均全程配戴口罩。

苗栗縣政府指出，針對外籍移工，除了必要性的移動，嚴格禁止外出，要求人力仲介公司加強督導，落實防疫工作，如有違反加重罰則，已請勞工及青年發展處前往稽查；並請京元公司，本週例假日禁止移工外出，在營休假。

台鐵列車長染疫 曾接觸確診者

此外，苗縣府也公布案9987足跡，他是係案5430的前夫，在台鐵擔任列車長，5月22日正常上班往返新竹、六家間及新竹、七堵間的列車，因5月23日曾搭載案5429及5430到醫院採檢，5月24日居家隔離至6月7日。他本人也在5月26日到醫院快篩，結果為陰性，直到6月2日身體不適就醫採檢後確診，6月2日收治醫院。

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