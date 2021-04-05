苑裡雞農自費架攝影機 拍到石虎

不求領獎金自費架攝影機紀錄生態，雞農首度拍到石虎。（蔡玉清提供）

2021/04/05 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮上館里雞農蔡玉清，為了記錄家鄉豐富的動物生態，自掏腰包購買專業紅外線攝影機，繼之前拍到麝香貓後，再度拍到藍腹鷴，蔡玉清前天收回記憶卡後，發現攝影機首度拍到石虎，讓他雀躍不已，也印證苑裡鎮淺山地區為石虎的棲地。

熱心記錄火炎山下珍貴生態

「目的不是為了拿獎金，單純記錄而已」蔡玉清說，小時曾目睹石虎、麝香貓等瀕危物種，且他長期居住於火炎山山腳旁，曾經見到疑似石虎的動物瞬間一閃而過，讓他興起架設攝影機念頭，希望不要「口說無憑」。

也曾經拍到麝香貓、藍腹鷴

蔡玉清今年自費購買攝影機後，輪流架設在火炎山腳下，希望能拍到珍貴的瀕危物種，之前首度拍攝到麝香貓，最近他收回記憶卡後又發現攝影機竟然拍攝到石虎與藍腹鷴等動物，讓他更有信心，希望持續記錄故鄉的生態資源，透過影片紀錄珍貴的野生動物蹤跡與生態。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦檢視影片後，確認蔡玉清所記錄的貓科動物，身上的斑塊、耳背白斑、額頭兩條白色縱線等特徵與石虎吻合，確定是石虎無誤。

蔡玉清說，火炎山附近生態資源豐富，且屬於淺山地區，他一直認為應該是石虎的棲地，如今拍下影片有憑有據，希望能替保育瀕危物種盡一份小小心力。

之前也有民眾曾在苑裡鎮石鎮里路邊發現不到1歲、體重為0.55公斤身體健康狀況良好的小石虎，之後被送到苗縣府農業處，足以證實火炎山附近一帶的確為石虎的出沒地點。

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