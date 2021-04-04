為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    保育石虎 苗栗縣提供「生態薪水」

    苗栗縣政府推動石虎保育，將友善石虎生態服務給付計畫升級為「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，編列904萬元獎勵金。（資料照，記者鄭名翔攝）

    苗栗縣政府推動石虎保育，將友善石虎生態服務給付計畫升級為「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，編列904萬元獎勵金。（資料照，記者鄭名翔攝）

    2021/04/04 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府推動石虎保育，將友善石虎生態服務給付計畫升級為「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，編列904萬元獎勵金，提供縣內12鄉鎮市的配合保育的在地居民與友善生產者，作為他們代替全民良善管理土地的「生態薪水」，即日起到5月30日受理參與申請。

    12鄉鎮市 5月30日前申請

    苗栗縣是石虎重要棲地，據調查資料顯示，淺山地區都可能有石虎，縣府與農委會合作，於2年前起執行友善石虎生態服務給付計畫，頒發友善獎勵金，首年計畫範圍為通霄鎮，去年擴大為通霄、苑裡、西湖3鄉鎮。

    配合保育的居民與友善生產者

    縣府農業處表示，瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，為友善石虎生態服務給付計畫的升級版，範圍擴大到苗栗、三義、銅鑼、西湖、造橋、大湖、三灣、南庄、卓蘭、通霄、苑裡及後龍等12鄉鎮市。

    拍攝到石虎1萬元獎勵金

    農業處說，12鄉鎮市內實際從事農業生產的農牧用地，且沒有領取林務局獎勵造林或農糧署等生態維護獎勵的農地，即日起到5月30日，申請通過審核並配合建置紅外線自動照相機、農法建議、農作物農藥檢出等，每公頃2萬元獎勵金，拍攝到石虎1萬元獎勵金。

    今年新增棲地維護給付

    12鄉鎮市內合法立案的社區團體、基金會或宮廟，可申請社區自主維護4到5萬元獎勵金，及棲地石虎出現10萬元獎勵金；養禽場域通報除獎勵金3000元、拍到石虎1萬元。另，今年新增棲地維護給付，編入為保安林的土地，配合政策規定，每公頃2萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    苗栗縣今日熱門
    苗縣三義鯉魚潭水庫創最低水位 首次進行清淤
    2021/03/28 12:07

    苗縣三義鯉魚潭水庫創最低水位 首次進行清淤

    「擦亮世界角落」公益 苗縣長徐耀昌帶頭響應
    2021/03/28 14:38

    「擦亮世界角落」公益 苗縣長徐耀昌帶頭響應

    「大安濕地公園」挨轟破壞石虎棲地 卓蘭鎮公所擬種原生種植栽
    2021/03/28 17:36

    「大安濕地公園」挨轟破壞石虎棲地 卓蘭鎮公所擬種原生種植栽

    創新高！白沙屯拱天宮進香 報名人數破6萬
    2021/03/28 17:55

    創新高！白沙屯拱天宮進香 報名人數破6萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播