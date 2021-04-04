保育石虎 苗栗縣提供「生態薪水」

苗栗縣政府推動石虎保育，將友善石虎生態服務給付計畫升級為「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，編列904萬元獎勵金。（資料照，記者鄭名翔攝）

2021/04/04 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府推動石虎保育，將友善石虎生態服務給付計畫升級為「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，編列904萬元獎勵金，提供縣內12鄉鎮市的配合保育的在地居民與友善生產者，作為他們代替全民良善管理土地的「生態薪水」，即日起到5月30日受理參與申請。

12鄉鎮市 5月30日前申請

苗栗縣是石虎重要棲地，據調查資料顯示，淺山地區都可能有石虎，縣府與農委會合作，於2年前起執行友善石虎生態服務給付計畫，頒發友善獎勵金，首年計畫範圍為通霄鎮，去年擴大為通霄、苑裡、西湖3鄉鎮。

配合保育的居民與友善生產者

縣府農業處表示，瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫，為友善石虎生態服務給付計畫的升級版，範圍擴大到苗栗、三義、銅鑼、西湖、造橋、大湖、三灣、南庄、卓蘭、通霄、苑裡及後龍等12鄉鎮市。

拍攝到石虎1萬元獎勵金

農業處說，12鄉鎮市內實際從事農業生產的農牧用地，且沒有領取林務局獎勵造林或農糧署等生態維護獎勵的農地，即日起到5月30日，申請通過審核並配合建置紅外線自動照相機、農法建議、農作物農藥檢出等，每公頃2萬元獎勵金，拍攝到石虎1萬元獎勵金。

今年新增棲地維護給付

12鄉鎮市內合法立案的社區團體、基金會或宮廟，可申請社區自主維護4到5萬元獎勵金，及棲地石虎出現10萬元獎勵金；養禽場域通報除獎勵金3000元、拍到石虎1萬元。另，今年新增棲地維護給付，編入為保安林的土地，配合政策規定，每公頃2萬元。

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