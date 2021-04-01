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    首頁　>　苗栗縣

    營養午餐節水 頭份、竹南28校調整菜單

    2021/04/01 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕水情嚴峻，苗栗縣頭份、竹南地區將於6日起實施「供5停2」分區供水，當地學校也紛紛儲水因應。縣府教育處表示，已與頭份、竹南2市鎮28所國中小學開會討論，將視可利用儲水情形，調整營養午餐菜單或減少湯品等方法，確保學校營養午餐可正常供應。

    教育處體健科長鄭芳渝表示，原則上頭份、竹南28校對於停水2天的學校用水儲水量，可以因應。校園環境灑掃及廁所盥洗使用部分，請學校在兼顧環境衛生的條件下，宣導節約用水；營養午餐部分，則透過調整菜單的方式，由學校午餐委員會權衡學生營養攝取，調整菜單，減少用水。

    照南國小 增設16噸水塔

    竹南鎮照南國小全校有1800人，是全縣最大校，尤其學校設有中央廚房，另提供鄰近的照南國中、信義國小營養午餐，每天3800餐，學校為因應「停2」，於原有儲水水塔，再增設16噸水塔儲水。

    校長鍾正康說，學校平均一天用水120噸，營養午餐一天就需60噸，包括菜蔬食材的清洗、烹煮及食用後餐具、餐桶的清洗。原營養午餐設計為三菜一湯，將視情形調整為不供應湯品，或於主食部分改用麵條、包子等，節約清洗用水。

    苗栗全縣下學期暫停泳課

    另，教育處已發文各校109學年度下學期游泳課暫停，後續視水情狀況評估恢復上課。對於縣內公立泳池若持續營業，也勸導調整營業時間，每天縮減1小時、每週休館1天。

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