明德水庫變草原 國軍首度助清淤

國軍陸軍第6軍團支援苗栗縣明德水庫疏濬工程，昨天開工。（記者彭健禮攝）

2021/03/31 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕旱象嚴峻，苗栗縣明德水庫已降至1993年以來最低水位，距呆水位僅約6公尺，農委會農田水利署結合國軍六軍團把握時機清淤，昨天開工，目標清除33萬立方公尺淤土。這是明德水庫營運51年來，國軍首次協助清淤工作。

農田水利署苗栗管理處、經濟部水利署二河局已於3月起展開清淤，苗栗管理處預計清淤土方約13.5萬立方公尺，二河局預計清淤10萬立方公尺，加上中央協調陸軍六軍團53工兵群投入支援明德水庫清淤約10萬立方公尺，預計至6月底，合計可清除33萬立方公尺土方。

農田水利署長蔡昇甫指出，這是明德水庫營運51年來國軍首次協助清淤工作，且是清除最艱難的下游地區土方，每挖1方的土，未來就多蓄1方的水，讓民眾用水安心，他代表農委會向國軍致上最高敬意。

另，頭份、竹南地區將於4月6日實施「供5停2」分區供水，引發地方認為不公，縣議長鍾東錦昨在議會召開抗旱會議，表示將在5月定期大會提出「苗栗水資源回饋地方自治條例草案」，為鄉親爭取應有權益，並請自來水公司滾動式檢討多設取水點，及請苗縣府水利處盤點設置伏流水工程的可行地點，另請教育處對學校用水及營養午餐供應等做好因應。

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