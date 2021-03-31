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    首頁　>　苗栗縣

    苑裡改造山腳公園 添遊具、步道

    串聯山腳地區觀光，苑裡鎮山腳公園新設遊憩設備、步道完工。圖為溜滑梯。 （記者蔡政珉攝）

    串聯山腳地區觀光，苑裡鎮山腳公園新設遊憩設備、步道完工。圖為溜滑梯。 （記者蔡政珉攝）

    2021/03/31 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮山腳地區是鎮內觀光熱點，苑裡鎮公所為串聯周邊地區觀光景點，爭取約700萬經費於山腳公園設置溜滑梯、鞦韆與步道等，讓休憩與觀光空間更完善，工程已完工，正式開放使用。

    新設大型溜滑梯、鞦韆

    苑裡鎮長劉秋東指出，山腳地區擁有山腳國小日治時期宿舍群，吸引不少民眾參觀、拍婚紗照，去年落成的「山腳社區農村工藝生活館」，三合院散發濃濃古早味，更展售在地的藺草編織產品，帶動地方產業發展。

    周邊景點多 盼串聯加分

    另外，附近更有知名的稻田彩繪、藺草文化館與愛情果園等，苑裡鎮公所因此爭取經費，改善稍嫌老舊的山腳公園設備，希望讓居民與遊客有全新體驗。

    苑裡鎮公所於山腳公園設置大型溜滑梯，供親子遊憩，之前因坡度較陡，加上溜滑梯盡頭有石柱擋住，擔憂影響小孩安全，最近也移除。

    另外，因近來健行風氣盛行，苑裡鎮公所也改善山腳公園休憩步道，讓鄉親與遊客到訪附近景點時可以順道一遊。

    苑裡鎮公所之前也於山腳國小附近打造客家趕集市場，規劃週末、假日期間擺設農夫市集，販售農特產品或居民特色商品等。

    劉秋東強調，苑裡鎮曾獲選經典小鎮第一名，加上位於苑裡鎮與三義鄉交界的火炎山登山客絡繹不絕，鎮公所未來也會多設置導覽牌，吸引山友前往山腳地區與苑裡鎮市區觀光、消費。

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