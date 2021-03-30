清明連假 苗栗風景區交通疏導

2021/03/30 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕清明連假將至，將有不少人返鄉掃墓或是出遊，苗栗縣警局為了因應即將到來的龐大車流與人潮，也祭出相關交通疏導措施，主要是大湖、泰安、三義、南庄等重點風景區，提醒民眾配合警方引導，以維持交通順暢，避免連假期間塞不停；至於民眾拍照取景景點，將嚴格取締違規停車。

苗62-2線管制 三義道路加強燈控

苗栗縣警局指出，透過以往連續假期的交通流量分析，估計清明連假時的車流進出尖峰與離峰時段。

相關重點交通疏導措施包括大湖、泰安風景區於連假期間，逢下午3點後，機動管制封閉苗62-2線，泰安風景區車輛將由苗62線進出，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞。

至於三義鄉風景區，則於國道1號三義交流道至水美街沿線派遣交通崗燈控及違規停車驅離，請民眾務必注意。

南庄機動分流 打卡熱點嚴抓違停

同樣為熱門景點的南庄鄉，則於交通尖峰時段在南庄外環道與西村大橋橋頭機動實施強制分流管制措施，以便引導車流循西村大橋銜接西村聯絡道再通往124縣道後至中正路採逆時針方式行駛，希望避免車流於南庄老街路段交會，造成塞車。

另外，常有民眾拍照取景的南庄鄉陸家苦花潭、通霄鎮落日大道、拱天宮、後龍鎮好望角等地則將嚴格取締違規停車。

民眾行駛國道，須注意4月2日上午6點至12點實施國道1號頭份交流道及國道3號香山交流道南向入口匝道高乘載管制。4月4、5日則全天候封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道。

另外，西濱快速道路則於4月4、5日，每日下午3點至深夜11點封閉冷水坑、中美里、保福路、竹南垃圾掩埋場及苗11線，共5處平交路口。

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