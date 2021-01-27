竹南炸邯鄲 延至農曆3/15 或取消

竹南炸邯鄲盛大登場，炮炸聲響徹雲霄，轎班陣頭遶境中港地區，希望能越炸越旺、驅疫避邪。（資料照，記者鄭名翔攝）

2021/01/27 05:30

〔記者蔡政珉、張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮元宵節慶典重頭戲「炸邯鄲」，已超過百年歷史，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，主辦單位中港慈裕宮主委陳萬典昨指出，目前預定延期至農曆3月15日邯鄲爺生日，若屆時疫情未趨緩，則視情況可能取消。

百年民俗 23年來首度延辦

此外，客庄12大節慶 － 苗栗（火旁）龍系列活動，受疫情影響，苗栗市公所昨表示，2月26日晚上的民俗踩街暨好（火旁）市集及27日晚舉辦的（火旁）龍之夜取消，但20日開光點睛與舞龍競技及2月28日晚上的化龍返天，則如期舉行，採線上直播不開放民眾參與，這也是首度因外力而停辦部分活動。

竹南炸邯鄲又稱「造佛」，是當地傳承百年的民俗傳統，相傳能驅疫避邪、迎接財運。傳統由打赤膊的勇士們扛著邯鄲爺接受炮仗洗禮，每年都有上萬門排炮炸翻天。

陳萬典說，自1998年他回鄉擔任里長後，恢復舉辦炸邯鄲活動，之前曾中斷過一段時間，但有幾年未舉辦他也難以詳細回想，不過今年應該是自1998年來首度延期，甚至可能取消。

（火旁）龍2/20、2/28活動 線上直播

苗栗市長邱鎮軍表示，（火旁）龍活動今年邁入第23年，祥龍透過開光點睛之後神靈附身，讓神獸祥龍巡護客庄，藉由龍燈光明、炮竹爆炸的熱力，驅散汙穢病疾及不潔之物，藉此守護客家人的健康平安，此習俗在苗栗山線地區流傳已超過200年。

邱鎮軍說，2月20日上午在苗栗市玉清宮先進行開光點睛，隨後在縣立體育場舉行舞龍競技，以及28日的化龍返天，不開放民眾參與以減少群聚，也盼藉由（火旁）龍活動，把疫情趕出苗栗及台灣。

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