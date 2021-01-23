頭份綠網工程移植210棵路樹 枯死近百棵

頭份市民代表羅文豐接獲反映，指被移植的印度橡膠樹缺乏妥善照顧，大量枯死。（記者彭健禮攝）

2021/01/23 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府辦理「漫步苗北雙城」頭份竹南城市慢行綠網建置工程，移植頭份市中央路上210棵印度橡膠樹，改植其他樹種，不過，頭份市民代表羅文豐接獲反映，指被移植的印度橡膠樹未受妥善照顧，大量枯死。對此，苗縣府工務處表示，將依契約向包商討論後續處理。

印度橡膠樹 移植殯儀館旁

「漫步苗北雙城」頭份竹南城市慢行綠網建置工程，獲內政部營建署前瞻計畫補助，投入4.3億元，把串聯頭份市、竹南鎮長達2.5公里的幹道中央路重新改造，拓寬人行道，增設自行車道、綠帶，中央分隔島也將從2.2公尺拓寬為6公尺的綠廊道。

工程將中央路兩側人行道的印度橡膠樹移植，分段改種櫻花、櫸木、樟樹、紫薇、黃連木等，中央分隔島擴大後也將種植印度紫檀、洋紅風鈴木、茄苳樹等，四季呈現不同景致，打造提供行人、自行車休憩散步的環境，成為新興景觀林蔭大道。

未妥善照顧 市代促縣府督促

羅文豐表示，近日接獲鄉親反映，指被移植到頭份市立殯儀館旁的樹木大量枯死，他粗略計算枯死近百棵，有如樹木墳場。羅文豐認為，去年乾旱少雨，包商移植後未妥善保管照顧，導致樹木枯死，希望主辦工程的苗縣府工務處能加以督促。

縣府︰將依約要求包商處理

對此，工務處工程科表示，當初共移植210棵路樹，絕大多數為印度橡膠樹，將派員前往了解狀況、清點數量，將依工程契約，要求廠商後續處理。

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