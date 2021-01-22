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    首頁　>　苗栗縣

    37年來首次 後龍慈雲宮攻炮城停辦

    武漢肺炎疫情升溫，超過百年歷史的後龍慈雲宮攻炮城今年取消。圖為往年活動畫面。（記者蔡政珉攝）

    武漢肺炎疫情升溫，超過百年歷史的後龍慈雲宮攻炮城今年取消。圖為往年活動畫面。（記者蔡政珉攝）

    2021/01/22 05:30

    防疫上緊發條 減少感染疑慮 公所也配合取消晚會活動

    〔記者蔡政珉、張勳騰／苗栗報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，部立桃園醫院爆發院內感染，源自於清朝的苗栗縣無形文化資產後龍「慈雲宮攻炮城」，今年將停辦。依苗栗縣政府文觀局資料顯示，「攻炮城」在日治時期仍有舉辦，但後來中斷了數十年，1984年才恢復舉辦，廟方主委郭金國說，印象中沒有停辦紀錄，這將是37年來首次停辦。

    列入苗栗縣無形文化資產

    此外，苗栗縣新住民家庭服務中心原訂於23日、24日辦理「愛的呵護－布衛生棉DIY」，2月13日大年初二辦理「共下轉妹家」活動，因應近日疫情升溫，將延期辦理。

    新住民家服中心活動延辦

    慈雲宮廟方指出，由於武漢肺炎疫情影響，廟方幾經考量後，為了減少感染疑慮，每年於農曆元宵期間辦理的攻炮城決定取消。後龍鎮公所也配合取消相關晚會活動，盼為台灣防疫一起努力。

    慈雲宮廟方也提醒信眾，入廟參拜務必全程、正確配戴口罩，做好防疫措施，非常時期請大家配合。

    「慈雲宮攻炮城」的習俗最早源自於清朝時期，獲登錄為苗栗縣無形文化資產，相傳以往後龍地區瘟疫肆虐，但偏鄉醫療又不發達，所以居民祈求媽祖庇佑，在媽祖指示下，鄉親在廟前架設炮城，透過擲炮驅趕瘟神，後來疫情不再蔓延，演變至今，成為當地元宵節特色活動。

    攻炮城活動為參與民眾手執一柱香以及鞭炮，待工作人員舉牌「開始」後，參與者再點燃鞭炮，往高掛在半空中的「炮城」口丟擲，視炮城高度提供不同獎項，位置愈高，獎項愈大。

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