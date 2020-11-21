後龍滯洪池擬設光電 縣府允先清淤

縣府於昨天召開地方說明會，表示於滯洪池太陽光電發電系統建置前，會優先完成清淤。（記者彭健禮攝）

2020/11/21 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府規劃於後龍鎮濱海滯洪池建置太陽光電發電系統，但地方憂心滯洪池現況已淤積嚴重，若再增設太陽光電發電系統，恐衝擊防洪效果，導致倒灌威脅周邊農地，引發居民強烈反對。縣府昨天召開地方說明會，表示於系統建置前，會優先完成清淤。

縣府︰明年初先執行清淤

後龍水尾地區地勢低窪，遇豪雨易淹水，苗縣府於12年前爭取水利署補助9千餘萬元，在後龍溪出海口的水尾海岸興建17公頃的滯洪池，調節水量，減少水患。縣府規劃於該滯洪池建設6.5公頃的「水域型」太陽能發電系統，委外工程案已於去年12月標出。

光電工程 去年12月標出

但居民直到今年9月才獲悉此事，不僅「感覺被蒙在鼓裡」，也憂心太陽光電發電系統建置後，會衝擊滯洪池的防洪效果，讓周邊水尾、秀水、大山、溪州等地區，300多公頃的農地再受淹水之苦。

苗縣府水利處昨在水尾里活動中心召開說明會，除居民、里長、代表及公所人員，縣議會副議長李文斌、縣議員林寶珠、劉順松也出席關心。

雖水利處於會中說明相關措施與規劃都經過評估，但出席的農友認為，滯洪池長年未清淤，水深從當年5、6公尺，現在僅剩約1公尺，防洪功能大減，若再設置太陽光電發電系統將影響滯洪，恐造成鄰近農田灌溉溝渠倒灌，強烈反對。林寶珠也要求縣府先清淤，李文斌則強調會持續監督。

出席說明會的水利處副處長黃文璋表示，滯洪池清淤部分，會優先於明年初執行，一定會先清淤完成後再建置太陽光電發電系統，並重申苗縣府會以鄉親權益為優先考量，規劃案都經過評估，不會影響排洪。目前全案已由廠商報經濟部能源局申辦籌設許可核准，之後也須取得縣府工商發展處的使用許可。

另，有農友建議，目前排水系統都為南北向，盼能增設東西向的農水路，以利排水；對此，黃文璋表示，因涉及部分私有地，將另案檢討研議，設法爭取經費執行。

苗栗縣政府規劃於後龍鎮濱海滯洪池建置太陽光電發電系統，但地方憂心滯洪池現況已淤積嚴重，若再增設太陽光電發電系統，恐將衝擊防洪效果，導致倒灌威脅周邊農地。（記者彭健禮攝）

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