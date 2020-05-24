卓蘭葡萄農損達現金救助 公館紅棗也待援

首度會勘未達天然災害救助標準，卓蘭葡萄再次會勘終達標。（記者蔡政珉翻攝）

2020-05-24 05:30:00

〔記者彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗專業栽種區，但冬季受暖冬、雨水少等天候影響，今年出現延遲性花芽分化情形，導致易落花、結果率不佳，經苗栗縣政府等會勘，農損約廿五％，達天然災害救助標準，縣府已函文農委會辦理爭取。另，農委會已公告卓蘭鎮巨峰葡萄農損現金救助，受理申請至六月一日。

公館鄉栽種紅棗已有百年歷史，多年來經農會、苗栗區農改場合作輔導標準化肥料與農藥管理輔導，成為全國唯一的專業栽種區，年產量平均為一百萬台斤，今年栽種面積近八十四公頃。

暖冬少雨 紅棗結果率僅往年一半

紅棗目前進入開花、著果期，但農友發現今年新長的枝枒特別短、開出的花也小，脆弱、容易落花，導致著果率不佳；農友說，往年這個時候，一串新冒枝枒上約可結果廿多顆，但今年僅有一半左右。

紅棗農損約25％ 爭取農委會核定

鄉公所、農會於廿一日邀縣府農業處、苗栗農改場到果園會勘，立委徐志榮主任秘書張勝祥、縣議員余文忠也前往關心；農業處發現結果狀況確實不佳，初步統計農損有廿五％，達天然災害救助標準規定的廿％，已函文農委會辦理爭取，依據救助辦法，每公頃可救助七萬五千元。

苗栗農改場說，推測今年一、二月平均溫度相對較高，加上冬季雨水較少，使得休眠期缺少充足的水分，導致今年四月萌芽開花的情形不佳。

紅棗收購價 農會將視6月後期產量

鄉農會總幹事古雪雲表示，前年鄉內紅棗豐收，去年受天候影響減產，未料，今年又因延遲性花芽分化情形，導致結果率不佳；農會將視六月後期評估整理產量，再與產銷班討論收購價格。

卓蘭葡萄救助申請 即起受理至6/1

另，全台最北端的巨峰葡萄產地苗栗縣卓蘭鎮，今年葡萄於四月間授粉期時，受連續降雨與天氣忽冷忽熱影響，出現大批無籽、長不大的「石葡萄」，首度會勘未達天然災後救助標準，相關農政單位再度會勘後，爭取到每公頃現金救助七萬五千元，農業處請農友即日起至六月一日到卓蘭鎮公所申請辦理。

公館紅棗今年結果率不佳。（記者彭健禮攝）

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