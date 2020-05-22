為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　苗栗縣

《外縣市漁船年餘違停400次》外埔漁港管控 議員質疑疏漏大

2020-05-22 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議員曾玟學指出，一艘新竹籍漁船違規停泊於苗栗外埔漁港，一年多達三、四百次，質疑縣內的港口管控及通報機制有疏漏；縣府農業處表示，已依漁港法對違規漁民處十五萬元罰款，將與海巡署加強聯繫，未來海巡人員若發現異常、非設籍漁船，將立即通報縣府。

縣府︰已重罰 請海巡加強通報

曾玟學於議會質詢指出，非本籍漁船停泊漁港皆須依法申請，卻有新竹籍漁船長期違規停於後龍鎮外埔漁港，遭檢舉後調閱紀錄，才發現一年多來竟停了三、四百次，質疑縣府未能確實掌控違法入港情況，且該違規漁民實為苗栗人，卻因港口船隻管控，才會設籍新竹，卻在苗栗進出，籲農業處助其在家鄉合法捕魚。

農業處漁業科長林俊吉表示，該違規漁船前年十月以船隻故障為由，提出停泊外埔漁港申請，基於人道考量同意停到同年十一月六日，但今年三月當地漁民檢舉，該漁船一年多來仍持續進出、停泊於外埔漁港，請海巡提供資料，發現出港紀錄達四百多次，已依漁港法祭出最重十五萬元罰款。

林俊吉指出，外埔漁港設籍船隻已達一百廿艘上限，未來若有減少則將公告受理設籍申請，但仍須依整體噸位進行評估，避免小船出、入大船情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

苗栗縣今日熱門
2020-05-15 10:31

「雖仍在防疫，我一定要來苗栗！」 小英總統親送謝春梅老醫師最後一程 影片

2020-05-15 18:06

竹縣峨眉湖又變大草原 鄉公所發包清除布袋蓮

2020-05-15 18:04

夕陽無限好！ 最美景觀公路落日即將來臨

2020-05-15 18:42

苗栗高鐵產專區已流標31次 議員要求徐耀昌研擬對策

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播