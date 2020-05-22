《外縣市漁船年餘違停400次》外埔漁港管控 議員質疑疏漏大

2020-05-22 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議員曾玟學指出，一艘新竹籍漁船違規停泊於苗栗外埔漁港，一年多達三、四百次，質疑縣內的港口管控及通報機制有疏漏；縣府農業處表示，已依漁港法對違規漁民處十五萬元罰款，將與海巡署加強聯繫，未來海巡人員若發現異常、非設籍漁船，將立即通報縣府。

縣府︰已重罰 請海巡加強通報

曾玟學於議會質詢指出，非本籍漁船停泊漁港皆須依法申請，卻有新竹籍漁船長期違規停於後龍鎮外埔漁港，遭檢舉後調閱紀錄，才發現一年多來竟停了三、四百次，質疑縣府未能確實掌控違法入港情況，且該違規漁民實為苗栗人，卻因港口船隻管控，才會設籍新竹，卻在苗栗進出，籲農業處助其在家鄉合法捕魚。

農業處漁業科長林俊吉表示，該違規漁船前年十月以船隻故障為由，提出停泊外埔漁港申請，基於人道考量同意停到同年十一月六日，但今年三月當地漁民檢舉，該漁船一年多來仍持續進出、停泊於外埔漁港，請海巡提供資料，發現出港紀錄達四百多次，已依漁港法祭出最重十五萬元罰款。

林俊吉指出，外埔漁港設籍船隻已達一百廿艘上限，未來若有減少則將公告受理設籍申請，但仍須依整體噸位進行評估，避免小船出、入大船情況。

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