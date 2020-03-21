議員曝確診案例資訊 苗衛局送調查

2020-03-21 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣日前出現首例武漢肺炎確診病例，縣議員徐永煌於議會中，批評縣衛生局未能即時說明，造成鄉親恐慌，但他卻在議事堂上驚爆患者性別及曾出入地點；雖有議會言論免責權，但衛生局認為徐的發言不妥，涉嫌違反傳染病防治法，會移請警方調查。

徐永煌︰提醒落實防疫 會配合調查

徐永煌說，他是基於民意代表職責為鄉親發言，目的是提醒衛生局要落實防疫工作，避免漏洞。且他發言當下，已是確診後，與網路上散播不實言論不同；對於衛生局要移請警方調查，他表示會配合。

徐永煌於昨天議會臨時動議案討論中，對於武漢肺炎疫情發言表示，雖說防疫要做到滴水不漏，但他覺得漏得比洪水還大；就苗栗縣首個確診案例來說，當地周遭的人都知道確診，消息都會傳出。

徐永煌指出，地方十六日就知道確診，十八日才由中央公布，期間有多少人與確診病患接觸，影響多少人？但期間都沒有人敢說話，批評「像這麼大的漏洞，爆發社區感染是早晚的事情。」他發言時，甚至揭露病患性別及曾出入地點。

衛局︰無延誤 礙於法令無法公開

衛生局表示，該名確診病患是境外移入，因病患返國時，造訪的國家尚未列為三級警示，因此返國後為自主健康管理者，但因同團者陸續確診，衛生局即通知採檢並隔離，翌日確診後即收治，同時啟動疫調與清潔消毒，但礙於法令規定，無法對外公開。

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