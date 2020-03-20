曾進發跨領域奪2大獎 獲譽通才攝影師

知名攝影師曾進發。（記者鄭名翔攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台灣知名攝影師曾進發參加首屆「中國華夏攝影鯤鵬獎」，以《流冰搶魚》為題，呈現小鵰抓魚、猛鵰在後的極具張力瞬間，獲選為自然類十傑攝影師獎之首；另以玫瑰相襯水下人魚的半具象《游向愛情》，拿下畫意類金牌獎，成為唯一跨領域得獎的參賽攝影師，讓中國攝影界權威評審為之讚嘆，再為台灣爭光。

《流冰搶魚》 自然類十傑攝影師獎之首

首屆中國華夏攝影鯤鵬獎評審集結中港地區攝影權威及傳媒，來自苗栗縣的曾進發不僅兩項作品得獎，尤為難得屬跨領域，被中國攝影界評價為通才型攝影師。

曾進發表示，《流冰搶魚》是於日本北海道外海，透過長鏡頭、高速連拍，捕捉到一隻小鵰剛於流冰水面擒得活魚，背後卻有龐然、雄壯大雕伺機在後，呈現出「螳螂捕蟬、黃雀在後」的精采張力瞬間，再搭配晨光照射，將翅羽線條及猛禽眼神完美展現。

《游向愛情》 畫意類金牌獎

《游向愛情》則是曾進發請人魚模特兒進入水中，一旁投入玫瑰花，透過人魚入水激起水花、在花朵相襯下，呈現出蘊含嚮往愛情的情感，留給人們無限的想像空間。

曾進發說，他的攝影作品都具故事性，從寫實之中找尋虛幻空間，讓人看了能從中品味不同意涵，使照片更具生命力。

知名攝影師曾進發參加「中國華夏攝影鯤鵬獎」，以《流冰搶魚》獲選自然類十傑攝影師獎之首。（曾進發提供）

知名攝影師曾進發參加「中國華夏攝影鯤鵬獎」，以《游向愛情》奪畫意類金牌獎。（曾進發提供）

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