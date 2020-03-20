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「苗縣議員文件調閱自治條例」草案 兩派激辯

「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案於議會臨時會二、三讀會中激烈爭論。（記者彭健禮攝）

「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案於議會臨時會二、三讀會中激烈爭論。（記者彭健禮攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議會去年定期會引發爭議的「議員是否有調閱文件權力」，多名議員於近日臨時會連署提案「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案，昨天二、三讀會中，再度激烈爭論，雖提案連署議員提議大會表決，但主席、縣議長鍾東錦未同意，直接敲槌裁定此案不通過。

提議大會表決 主席裁定不通過

「苗栗縣議員文件調閱自治條例」草案由時力議員宋國鼎提案，時力曾玟學、民進黨議員羅貴星、劉順松、陳光軒、許櫻萍、鄭宗國、徐筱菁及無黨籍黎煥強、陳品安等人連署，希望法制化議員文件調閱資料事宜。

草案一讀會通過後，於十六日的議會第一審查會中，多數議員認為，依照現行透過議會發文苗縣府的方式調閱即可，予以退回；審查會成員之一的陳品安提出保留大會發言權，昨天二、三讀會討論中，贊成、反對兩方激烈爭論。

主席鍾東錦見爭吵不休，敲槌裁定草案不通過，對此結果，贊成議員十分激動，陳光軒當場批「苗栗縣議會是皇帝制嗎？議長直接獨斷裁示所有的事情嗎？」

鍾東錦會後受訪指出，苗栗縣議會運行已十九屆，有無此條例不會不同，大家反而因此條例爭吵，造成議會不和諧；他當議長，沒有駁回任何一名議員調閱文件的公文，例如，時力前兩天透過議會要向苗縣府調閱一件公文，他也吩咐議會秘書長「儘快、不要拖延時間」。

連署議員：未表決 程序有瑕疵

宋國鼎代表連署提案議員發言表示，這個議案有這麼多議員共同連署提案，最後竟在沒有表決的情況下就被裁定，程序上有相當多的瑕疵，讓他們覺得非常遺憾與不堪。

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