竹南高中兄妹檔 繁星接力進台大

竹南高中學生郭兆宜（右起）、邱云辰、徐莘媛、鍾沛臻、劉昱成，參加繁星推薦成績亮眼。其中徐莘媛（中）跟著「學長」哥哥徐子傑腳步進入台大，更蔚為美談。（記者鄭名翔攝）

2020-03-19 05:30:00

〔記者鄭名翔、彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕大學繁星推薦昨放榜，國立竹南高中學生徐莘媛錄取國立台灣大學外國語文學系，更是創下校史最佳成績，而其胞兄徐子傑三年前也同樣經繁星推薦進入台大政治系，兄妹倆接力上台大；而國立苑裡高中學生張亦辰錄取台大法律系，成為校史首人；國立苗栗高中學生胡均霖順利錄取中醫學系，告慰亡父在天之靈。

徐莘媛上台大外文 校史最佳

私立建臺高級中學今年六十六人報名，錄取卅一人，國立大學十六人，其中，賴冠愷、謝綺榕分別通過台大醫學系、陽明醫大醫學系第一階段，另錄取台清交成政「頂大」有五人。

苗高胡均霖錄取中醫系 慰亡父

國立苗栗高級中學一百四十二人報名，錄取九十四人，國立大學四十三人，其中錄取「頂大」六人；另，胡均霖錄取私立中國醫藥大學中醫系。

胡均霖為苗栗高中數理資優班學生，學測前遭遇父喪之痛、含悲奮發，學測考取七十四級分，因父親生前對易經有研究，也引發他興趣，並立志朝中醫領域發展，如今順利錄取，讓他得以慰告父親在天之靈。

國立竹南高中共七十五名學生成功摘星，其中卅五人錄取國立大學；其中，考取第一志願台大外文系的徐莘媛說，從小對外語就極有興趣，而三年前看到哥哥透過繁星錄取台大，深受啟發，高二便進入「語文專長班」就讀，靠著認真聽講、未補習，順利考出佳績。

國立苑高張亦辰 進台大法律

國立苑裡高中學生今年共有九十八人錄取，國立三十五人、私立六十三人，其中來自通霄鎮學子張亦辰錄取台大法律系。張亦辰說，高中三年並未補習，當年國中會考成績並未達到都會區明星高中標準，但他每天埋頭，除在校自習，假日在圖書館都讀到關門，如願考出佳績。

縣立興華中學成績亮眼，錄取率高達八十二．三％，其中國立大學佔五十四．八％；校方表示，有高達九成皆為興華中學國中部直升的學生。

君毅中學17人上榜 近百分百

私立君毅中學十七人進入心中第一志願，錄取率近百分百；其中來自偏鄉三灣鄉的新住民之子張宇賢，以優異成績錄取國立成功大學機械系，而在中國長大、國中畢業才來台升學的陳寶儀，靠著自學繁體字、注音符號，高中三年苦讀未補習，順利進入國立中正大學傳播系，實屬難得。

國立卓蘭高中，則有三十七名學生錄取，其中十一位錄取國立大學。縣立苑裡高中則有四十七名學生上榜，其中國立十五位。

國立苗栗高級中學一百四十二人報名繁星推薦，錄取九十四人。（國立苗栗高中提供）

國立苑裡高中繁星計畫表現亮眼。（記者蔡政珉攝）

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