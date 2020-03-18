元宵攻炮城用二備金？ 後龍鎮長︰僅第一年

2020-03-18 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所被監察院點名，指公所多年疑規避預算程序，動用第二預備金補助元宵節「攻炮城」活動，是不當動支；鎮長朱秋隆表示，除上任首年、也就是二○一五年，因預算由前朝編列，當時因無相關經費補助才動支二備金，二○一六年至今則都由公所自編預算補助。

朱秋隆︰前朝未編列 2015年動支

監察院日前針對全台部分地方政府，疑規避預算程序而不當動支第二預備金，用於補助民間團體活動，要求行政院督促糾正，後龍鎮公所補助鎮內元宵節「攻炮城」活動也被點名。

遭監委糾正 指2013至2017年動支

監委趙永清調查指出，二備金動支條件為原列計畫費用因事實需要奉准修訂致原列經費不敷，或原列計畫費用因增加業務量致增加，或因應政事臨時需要必須增加計畫及經費，但有地方政府不當使用於補助民間活動，包括後龍鎮公所從二○一三至二○一七年補助宮廟慶元宵民俗活動。

朱秋隆解釋，二○一四年底上任時，隔年預算已由前朝編列完成，因此二○一五年的攻炮城活動確實動支六萬元二備金補助，但事後受審計室糾正，故從二○一六年起至今年，都由公所爭取補助、自編預算補助，並非監委調查所言。

朱秋隆強調，二○一六年起由公所編列預算，每年補助七萬元辦理，近年也爭取台電的地方回饋經費協助，今年苗栗縣政府也補助約十萬元，此期間未曾再動支二備金。

朱秋隆說，後龍慈雲宮攻炮城元宵慶典傳承至今已兩百多年，為苗栗縣無形文化資產，不僅為台灣少見民俗，更是後龍鎮民共同的歷史記憶，具有重要歷史文化意涵，公所有義務保存延續。

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