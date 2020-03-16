居民反建伏流水 通霄兩億補助恐收回

通霄伏流水工程的蓄水池預定地周遭緊鄰民宅，當地住戶憂心若遇強降雨恐威脅生命財產，堅決反對。（記者鄭名翔攝）

2020-03-16 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮伏流水工程抗爭不斷，苗栗縣政府水利處昨再與地方溝通，但雙方於安全疑慮、工程效益上仍無法取得共識；水利處長楊明鐃表示，將於三月底再辦協調會，若決議不施作則補助經費恐將被收回；地方居民則憤慨批，任何公共建設應以「人」為本，苗縣府勿以補助款為優先考量。

行政院經濟部水利署中區水資源局計劃在苗栗縣通霄鎮開發通霄溪伏流水工程，補助前瞻建設經費約兩億元交由苗縣府代為執行，預定於梅南里設置容量約十二萬噸的蓄水池。

梅南里民︰緊鄰民宅地勢低

梅南里反伏流水工程自救會長羅春明說，預定施做的農塘緊鄰民宅，且地勢較低、地下土層鬆軟，若遇極端氣候強降雨，「附近百餘人恐都會死光光」，且附近農地不缺水，做此工程根本多此一舉；另有居民認為，工程應改址至上游農地缺水處才能發揮效益。

水利處︰向下挖 結構安全

楊明鐃強調，農塘經專業技師設計簽證，且工程是向下挖而非向上蓄積、周遭邊坡穩定，整體結構絕對安全；而伏流水工程設置須於河床粒料與不透水層之間，目前選址處河床粒料覆蓋深度約四．九五公尺符合規範，而上游覆蓋層則不到兩公尺，無法施作。

預計本月底再召開協調會

楊明鐃說，針對上游農地缺水問題，目前規劃設置兩道攔河堰截取地表水，但因通霄溪逕流量少，總水量評估約僅能灌溉卅公頃，還須設置更多系統進行灌溉分流；而現推動的伏流水工程則是截流下游水源、蓄積於農塘中，使區域農地受益，預計本月底將再召開協調會，請居民具名簽署意願，將決議回報中水局，若地方堅持反對，則補助款恐被收回。

在地居民不滿說，任何公共建設應以人為本，苗縣府卻只擔心經費遭收回而不顧人命，地方堅決反對到底。

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