苗栗2開票所未唱、亮票 就畫票數

頭份二四八、二四九投開票所，於立委政黨票開票計票過程，竟未按規定逐張唱票、亮票、畫票，而是分類整點完後，再一口氣全數畫票。（記者鄭名翔翻攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕大選投開票日當晚，有民眾於苗栗縣頭份市忠孝活動中心二四八、二四九票所看開票過程時，發現選務人員在開政黨票時，竟未按規定逐張唱票、亮票、畫票，而是分類整點完後，再一口氣全數畫票，過程全被錄下，遭網友痛批「太誇張」，苗栗縣選舉委員會副總幹事曾雪花表示，選務人員便宜行事，違反計票程序規定，雖無罰責，但後續會加強訓練。

立委政黨票 開票違反計票程序

錄下過程恰好是民進黨苗栗縣議員陳光軒助理周訓宇，他指出，當時總統、區域立委選票已開完，觀看開票的人潮也逐漸散去，而最後進行政黨票開票作業時，二四八、二四九票所選務人員竟未逐張亮票、唱票、計票，而是先行分類統計票數後，再一口氣畫票，甚至單次畫一百票，明顯違規。

周訓宇說，現場選務人員發現過程遭錄影後，才連忙又重新唱票，並作勢畫票，但卻發現親民黨票數疑似多出三票，現場氣氛尷尬；影片PO網後遭瘋傳，許多民眾痛批實在太誇張，更有人嘲諷是「『苗栗國』的開票方式。」

按《第十五任總統副總統及第十屆立法委員選舉投開票所工作人員手冊》內容，明文指出「開票應公開為之，逐張唱名開票，並依檢票、唱票、記票、整票計票作業程序進行，不得先整理後再行唱票或計票。」

縣選委會坦承疏失 會加強訓練

苗栗選委會副總幹事曾雪花表示，選務人員便宜行事，才未按規定進行開、記票流程，明顯疏失，雖無罰責，但將檢討並加強教育訓練；而當時現場有兩名代表國民黨的監票員，民進黨則未推派監票員，因此由兩名選委會監票員代理，不會有作票問題。

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