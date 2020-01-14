為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　苗栗縣

苗栗2開票所未唱、亮票 就畫票數

頭份二四八、二四九投開票所，於立委政黨票開票計票過程，竟未按規定逐張唱票、亮票、畫票，而是分類整點完後，再一口氣全數畫票。（記者鄭名翔翻攝）

頭份二四八、二四九投開票所，於立委政黨票開票計票過程，竟未按規定逐張唱票、亮票、畫票，而是分類整點完後，再一口氣全數畫票。（記者鄭名翔翻攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕大選投開票日當晚，有民眾於苗栗縣頭份市忠孝活動中心二四八、二四九票所看開票過程時，發現選務人員在開政黨票時，竟未按規定逐張唱票、亮票、畫票，而是分類整點完後，再一口氣全數畫票，過程全被錄下，遭網友痛批「太誇張」，苗栗縣選舉委員會副總幹事曾雪花表示，選務人員便宜行事，違反計票程序規定，雖無罰責，但後續會加強訓練。

立委政黨票 開票違反計票程序

錄下過程恰好是民進黨苗栗縣議員陳光軒助理周訓宇，他指出，當時總統、區域立委選票已開完，觀看開票的人潮也逐漸散去，而最後進行政黨票開票作業時，二四八、二四九票所選務人員竟未逐張亮票、唱票、計票，而是先行分類統計票數後，再一口氣畫票，甚至單次畫一百票，明顯違規。

周訓宇說，現場選務人員發現過程遭錄影後，才連忙又重新唱票，並作勢畫票，但卻發現親民黨票數疑似多出三票，現場氣氛尷尬；影片PO網後遭瘋傳，許多民眾痛批實在太誇張，更有人嘲諷是「『苗栗國』的開票方式。」

按《第十五任總統副總統及第十屆立法委員選舉投開票所工作人員手冊》內容，明文指出「開票應公開為之，逐張唱名開票，並依檢票、唱票、記票、整票計票作業程序進行，不得先整理後再行唱票或計票。」

縣選委會坦承疏失 會加強訓練

苗栗選委會副總幹事曾雪花表示，選務人員便宜行事，才未按規定進行開、記票流程，明顯疏失，雖無罰責，但將檢討並加強教育訓練；而當時現場有兩名代表國民黨的監票員，民進黨則未推派監票員，因此由兩名選委會監票員代理，不會有作票問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

苗栗縣今日熱門
2020-01-13 13:29

扯！苗栗開票所未唱、亮票 一口氣畫得票數 遭民眾錄影揭發 影片

2020-01-07 11:18

黑鷹失事》最後一刻仍緊護！侍從官長眠五指山永伴總長 影片

2020-01-09 17:54

白沙屯媽祖徒步進香 3/24凌晨出發

2020-01-11 15:06

苗栗投開票所 男子撕毀3張選票

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播