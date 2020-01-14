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去年封閉修繕 康濟吊橋重新啟用

苗栗縣南庄鄉知名觀光景點「康濟吊橋」，去年封閉修繕，昨早正式開放啟用，準備迎接春節遊客。（記者鄭名翔攝）

苗栗縣南庄鄉知名觀光景點「康濟吊橋」，去年封閉修繕，昨早正式開放啟用，準備迎接春節遊客。（記者鄭名翔攝）

2020-01-14 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉知名觀光景點「康濟吊橋」，去年因主索基座鋼板錨定螺栓鬆脫斷裂，交通部觀光局參山國家風景區管理處緊急封閉進行修繕，昨正式重新啟用；而苗栗縣政府近來將當地十三間老街改造成結合傳統與創新的特色景點，搭配康濟吊橋完工，串連對岸的南江村老街，準備迎接年節期間觀光人潮，引領遊客感受慢遊山城魅力。

主索基座鋼板錨定螺栓鬆脫斷裂

康濟吊橋橫跨中港溪及東河溪交會點，不僅為鄉內知名景點，也是串連十三間老街及南江村老街的人行要道；但去年三月發現主索基座鋼板錨定螺栓鬆脫斷裂，參山處立即封閉並全面體檢，修復計畫經土木技師公會審查通過後隨即趕工，順利於去年底完工。

苗栗副縣長鄧桂菊、參山處長柯建興、苗栗縣議會議長鍾東錦、南庄鄉長邱梓增及各級民代，昨共同出席康濟吊橋修復啟用祈福儀式，於良辰吉時攜手剪綵宣告吊橋嶄新亮相，並由壽公、壽婆帶頭走過吊橋，祈佑未來長久使用、人員平安。

結合十三間老街改造 吸引青年創業

此外，苗栗縣政府為擦亮「國際慢城」認證的南庄觀光招牌，近來積極推動「十三創意街區漫慢遊計畫」，在當地最早開發的十三間老街進行改造，以保留在地特色為根，吸引年輕人進駐創業，取用在地食材原料並融入創意，推出如黑糖糕、炒咖啡豆、窯烤麵包、創意DIY飾品等各式小店。

苗縣府指出，南庄除有知名的桂花巷老街外，十三間老街及對岸的南江村老街也已成為富含文化底蘊的私房景點，隨著康濟吊橋修復完工，遊客可慢遊兩地，感受不同的山城魅力，且為提倡環保，只要提「茄芷袋」至十三間老街指定店家消費，還可享有優惠。

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