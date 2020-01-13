《苗栗》人氣議員未加持 時力輸給民眾黨

時代力量在苗栗兩席人氣議員曾玟學（右一）、宋國鼎（左一）帶動下，仍敗給台灣民眾黨。 （記者鄭名翔攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕時代力量政黨票於苗栗縣開出兩萬七千多票，得票率雖較上屆成長約三％，然而擁有兩席地方議員仍輸給未深耕地方的台灣民眾黨，時力苗栗縣黨部主委曾玟學坦言遺憾，但認為政黨票前三名縣市就在竹竹苗，且感受到支持者的質變，更加認同黨現在的路線，自信時力理念及人選較民眾黨優秀，未來將更加努力。

時代力量於二○一八年地方選舉中，新竹縣市、苗栗縣共斬獲七席議員，尤其在苗栗傳統藍營票倉，曾玟學、宋國鼎不僅高票當選，上任後的表現也頗受縣民肯定，外界原評估在兩席人氣議員帶動下，能衝出苗栗第三高政黨票成積，但最終仍敗給台灣民眾黨。

曾玟學認為，時力全國各縣市得票率相近，單一縣市很難做到極為突出，尤其此次小黨輩出、表現出色，使得競爭更為激烈；但時力政黨票數前三名仍在竹竹苗，而他與宋國鼎經營的頭份市、竹南鎮成績也有成長，甚至超越他當選議員的票數。

曾玟學說，時代力量的支持者全面性成長，且感受到群眾的質變，意味全國有一百一十二萬的選民認同黨現在的路線；而對於新竄起的台灣民眾黨，雖未在苗栗深耕但仍拿下超過十％得票率，曾玟學認為這是全國現象，地方議員的影響力仍有限，但堅信時力的理念及候選人皆比民眾黨優秀，未來會更加努力，以理念爭取更多支持。

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