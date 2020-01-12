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首頁　>　苗栗縣

苗栗藍軍鐵票倉 蔡賴得票創最佳成績

2020-01-12 05:30:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕總統及立委大選落幕，國民黨穩仍守苗栗鐵票倉，總統選票贏近兩萬、第一選區立委陳超明、第二選區立委徐志榮皆大勝，國民黨籍苗栗縣長徐耀昌表示，基本盤藍大於綠，再加上兩席立委與總統候選人韓國瑜相輔相成，讓苗栗再守藍天；民進黨苗栗縣議員陳光軒則認為，總統票雖敗但拿下逾十四萬票，創苗栗最佳成績，但立委選戰應跳脫傳統思維，才有機會翻轉。

徐耀昌認為，兩席立委勝選最大關鍵仍在於政績表現獲得肯定，尤其陳超明不僅積極服務選區八鄉鎮，對整體苗栗縣民也親力親為，才能獲得多數選票肯定，再加上傳統藍大於綠的基本盤，立委與韓國瑜的選情相輔相成，因此能在苗栗開出好成績。

惜小英能量未轉給立委

陳光軒探討敗選原因，苗栗綠營選將經常是臨時披掛上陣，缺乏長期經營，再加上選戰策略未能創新，循著傳統作戰方式就難以勝出；然而此次選戰也非都無收穫，蔡英文總統拿下十四萬票已是民進黨總統選舉在苗栗的新高，可惜卻未能將蔡英文的能量轉換給兩席候選人。

台灣民眾黨苗栗第一選區立委候選人朱哲成則表示，對整體成績雖不滿意但可接受，評估若能提早製作文宣，提升知名度，應能開出更亮眼成績；而民眾黨在苗栗拿下一成的選票，顯見仍有一定支持度，相信未來在多席次選戰中大有可為。

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