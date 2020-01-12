蔡賴得票數成長 立委未翻轉苗栗

國民黨苗栗第一選區立委候選人陳超明，大勝民進黨候選人羅貴星一萬多票，順利三連霸。（記者鄭名翔攝）

2020-01-12 05:30:00

〔記者張勳騰、彭健禮、蔡政珉、鄭名翔／苗栗報導〕下屆總統及立委選舉，苗栗縣昨投開票相當順利，總統大選總投票率七十三點八％、立委投票率總七十三點九三％，立委選舉由國民黨提名的陳超明及徐志榮連任成功；投票過程也發生女子攜手機入投開票所，為特定候選人拉票兩件，撕毀選票一件，違法部分苗栗縣選委會將召開監察小組會議認定、裁罰。

「韓張配」得票率達五成

總統大選苗栗縣得票數，「韓張配」獲十六萬四千三百四十五票，比「朱王配」多五萬六千五百六十六票，得票率五成，「朱王配」僅三成七；「蔡賴配」獲十四萬七千零三十四票，比起「蔡陳配」成長一萬六千五百七十三票，再創新高，得票率四成五，兩次得票率相同。

陳超明、徐志榮連任成功

立委選舉部分，第一選區當選的陳超明這次獲七萬三千一百五十四票，比這屆成長一萬六千七百八十一票；落選的羅貴星得票數五萬六千六百二十二票，比起這屆民進黨的杜文卿多八千七百八十五票。

第二選區當選的徐志榮這次獲九萬一千一百四十四票，比這屆成長一萬七千九百一十票，落選的徐定禎則獲得五萬零六百二十九票，比這屆的民進黨吳宜臻少了有一萬四千八三十六票。

陳超明指出，憑著過往扎實經營基層，建設地方，政績獲得鄉親肯定，連任代表將肩負更大責任，但他也坦言，最終選票仍不如自己原先預期，顯示仍有許多需改善的空間。

徐志榮表示，感謝選民的肯定、服務團隊努力做好選民服務以及競選團隊的認真輔選，他認為每一張選票都代表選民對他的期待，他會戮力為苗栗鄉親好好努力、打拚服務。

徐定禎自檢討 羅貴星續深耕

落選的徐定禎表示，勝敗乃兵家常事，除給予對手祝福外，自己也會深自檢討。羅貴星表示，因起步較晚，無法挑戰成功進軍國會，是他努力不夠，但他會繼續深耕苗栗，培養地方年輕人才，讓民進黨重新取得苗栗鄉親的信任。

第15任總統副總統 苗栗縣投票結果

國民黨苗栗第二選區立委當選人徐志榮（中），這次獲九萬一千一百四十四票。（記者蔡政珉翻攝）

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