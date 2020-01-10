苗栗頭份減債有成 陳建仁力讚徐定禎

2020-01-10 05:30:00

〔記者蔡政珉、彭健禮／綜合報導〕副總統陳建仁昨天前往苗栗縣卓蘭鎮，陪同民進黨提名的苗栗縣第二選區候選人徐定禎車隊掃街拜票，呼籲選民力挺，總統支持蔡賴配、立委投下徐定禎、政黨票力催投給民進黨；民進黨第一選區立委候選人羅貴星，昨天則下午在西湖鄉、銅鑼鄉車隊掃街，力求翻轉苗栗。

陳建仁稱讚徐定禎，在擔任頭份市長任內減債有成，卸任後還留下不少盈餘給繼任者，也讓頭份從「鎮」升格為「市」，代表徐定禎善於爭取預算與替鄉親謀福利。他也肯定徐定禎提出推動將部立苗栗醫院改為台大醫院苗栗分院的政見，提升苗栗縣醫療品質。徐定禎努力想辦法替鄉親爭取權益，陳建仁呼籲選民力挺，將徐送進國會。

徐定禎感謝陳建仁相挺，百忙之中抽空到苗栗為他打氣，且陳建仁並未競選連任，仍奮力輔選讓人感動。徐定禎強調，除了建設、福利，國家的方向與安全也非常重要，他說：「台灣不能變香港，而總統與立委大選將決定台灣未來」。

民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿說，陳建仁擔任國科會主委任內，協助苗栗建置銅鑼科學園區，增加苗栗縣就業機會，對苗栗縣有諸多貢獻。且卓蘭鎮是苗栗山線的民主聖地，他向在地選民喊出「希望能衝破六成得票率」。

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