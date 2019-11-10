齊聚三義 巴宰族歌舞過新年

巴宰族人開心參加過年。（記者蔡政珉攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕來自全國各地的巴宰族人，昨天齊聚巴宰族發源地三義鄉，在鯉魚國小一起過新年；眾人傳唱傳統歌謠、舞蹈，並辦理走鏢、牽田等活動，也有靜態文物展，展現巴宰族人活力，也延續傳統文化。

巴宰族主要分布台中市后里、神岡區、南投縣埔里鎮、新北市三重區、苗栗縣三義鄉鯉魚潭村等地，全國約四、五千人；依巴宰族傳統在秋收後過新年，有不少特殊文化。

其中「走鏢」為類似現在的馬拉松運動，透過鍛鍊體魄更為強壯，優勝者會被視為族人勇士與英雄；銅鑼舞則由一人攜銅鑼帶頭並敲打，引領族人一起共舞，象徵豐收；「牽田」祭祖儀式則是全體族人手牽著手圍成圈圈，緬懷先人、傳頌祖先，並代表繼續為巴宰族文化傳承努力。

巴宰族過新年已連續舉辦十七年，苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英琦表示，對內是促使族親積極學習巴宰語言及重視技藝文化傳承；對外則希望讓更多人認識巴宰族。苗栗縣長徐耀昌也說，將持續推動族群語言文化復振工作，樂見巴宰族群協會每年舉辦過新年活動，致力傳承民族文化。

巴宰族傳統漁獵用具。（記者蔡政珉攝）

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